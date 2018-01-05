Вальверде: «Ничья с «Сельтой» — хороший результат»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился эмоциями после матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (1:1).

«Ничья — хороший результат, несмотря на то что мы не смогли победить.

Мы знаем потенциал «Сельты». Знаем, что она приедет на «Камп Ноу», чтобы играть. Здесь нет фаворитов, мы очень уважаем соперников.

Дембеле? Мы ожидаем от него многого. Здесь (в Виго — прим. ред.) он сделал первый шаг после долгой паузы», — сказал Вальверде.

Ответный матч пройдет в Барселоне 11 января. Напомним, что полузащитник каталонцев Усмане Дембеле появился на поле в этом матче впервые за три с половиной месяцев.