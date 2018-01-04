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    Малафеев: «Смолов в «Зените»? Журналисты домысливают информацию и говорят о ней как о свершившемся факте»

    Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит».

    «Приведу один пример, который достаточно хорошо характеризует трансферные слухи: переход Габулова в «Брюгге», который случился на днях. Все произошло внезапно, потому что основные события всегда остаются в тени. Общественность узнает о них только, когда все уже осуществилось. Слухов о Смолове и других игроках будет очень много. Обязательно появятся новые догадки и домыслы.

    Каждый болельщик видит себя в роли спортивного директора или президента, ищет какие-то варианты, основываясь на открытой информации. Журналистская братия тоже не спит, постоянно пытается находиться в курсе событий, по крохам отыскивает информацию, домысливает ее и говорит о ней как о факте, который скоро произойдет», — сказал Малафеев.

    Ранее появилась информация, что «Зенит» может включить двух игроков клуба в сделку по Смолову.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2018 23:16
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 5 января 2018, 22:13

      Зря он на журналистов. Они всегда пишут волшебное слово, может...
      И никуда они не бегают. Дали команду написать, ручку в руки и... Кокорин может перейти в Коринтианс например. Где не правда, все правда, может ведь? Может, а уж перейдет или нет это уже материал для другой статьи.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 января 2018, 18:15

      пусть манчини выступит что ему ни кто не нужен и что этим составом очень доволен и будет брать любые вершины какие захочет фурсик тогда все успокоятся надолго и точка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Полная Канистра 5 января 2018, 18:35

      Манчини успокоится, когда ему всю сборную Аргентины купят и всех лидеров других клубов РФПЛ! Вот тогда он чемпионат Зенита выиграет точно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      игрок68 5 января 2018, 12:41

      надо о чём то писать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 11:15

      вот здесь он прав, надоели уже со своими фантазиями.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 января 2018, 00:52

      Подождем конца трансферного "окна"! А то все эти "МОЖЕТ" уже "достали!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 00:11

      Конспиратор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 5 января 2018, 00:03

      А зачем Краснодару усиливать конкурента?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 23:57

      лучше молчать?

      0
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