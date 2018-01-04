Малафеев: «Смолов в «Зените»? Журналисты домысливают информацию и говорят о ней как о свершившемся факте»

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит».

«Приведу один пример, который достаточно хорошо характеризует трансферные слухи: переход Габулова в «Брюгге», который случился на днях. Все произошло внезапно, потому что основные события всегда остаются в тени. Общественность узнает о них только, когда все уже осуществилось. Слухов о Смолове и других игроках будет очень много. Обязательно появятся новые догадки и домыслы.

Каждый болельщик видит себя в роли спортивного директора или президента, ищет какие-то варианты, основываясь на открытой информации. Журналистская братия тоже не спит, постоянно пытается находиться в курсе событий, по крохам отыскивает информацию, домысливает ее и говорит о ней как о факте, который скоро произойдет», — сказал Малафеев.

Ранее появилась информация, что «Зенит» может включить двух игроков клуба в сделку по Смолову.