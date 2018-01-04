Будогосский заявил о создании системы рейтинга арбитров

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил о создании рейтинга российских арбитров.

«Для нас очень важно посмотреть, кто и как отработал сезон, и рейтинг дает возможность подвести такие итоги. Мы хотим, чтобы это была действующая модель

В него мы не просто включаем средний балл оценок судейства, там есть такие показатели, как коэффициент надежности арбитра. За каждую позитивно проведенную игру судья получает определенный коэффициент. Плюс в рейтинге учитывается выполнение нормативов по физической подготовке, теории и так далее. Рейтинг носит сейчас экспериментальный характер, мы его предложили в конце 2016 года, а судейский комитет предложил прогнать его по всем судьям, чтобы увидеть, как он работает.

Лучший арбитр у нас определяется в конце сезона. Из рейтинга за 2017 год у нас будут какие-то показатели для предоставления их исполкому РФС в конце сезона-2017/18. Сейчас рейтинг носит внутренний характер, он касается наших структур и является показателем, кто и чего добился», — сказал Будогосский.