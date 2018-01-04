«Верона» оштрафована за расизм в матче с «Ювентусом»

В матче 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала на своем поле «Ювентус», болельщики хозяев поля во время встречи распевали расистские песни, сообщает AFP. Федерация футбола Италии приняла решение о наказании клуба за подобное поведение фанатов на 20 тысяч евро.

Также южная трибуна стадиона имени Марко Антонио Бентегоди, на которой располагаются фанаты команды, будет условно дисквалифицирована. В случае повторного нарушения, наказание будет реально применено.

Стоит отметить, что жертвой расистские песен и кричалок стал полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди, забивший один из голов. Сама встреча закончилась со счетом 1:3.