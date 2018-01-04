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    «Верона» оштрафована за расизм в матче с «Ювентусом»

    В матче 19-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» принимала на своем поле «Ювентус», болельщики хозяев поля во время встречи распевали расистские песни, сообщает AFP. Федерация футбола Италии приняла решение о наказании клуба за подобное поведение фанатов на 20 тысяч евро.

    Также южная трибуна стадиона имени Марко Антонио Бентегоди, на которой располагаются фанаты команды, будет условно дисквалифицирована. В случае повторного нарушения, наказание будет реально применено.

    Стоит отметить, что жертвой расистские песен и кричалок стал полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди, забивший один из голов. Сама встреча закончилась со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.01.2018 11:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 15:04

      Какие-то 20 000 ? А почему сразу не дисквал на три матча ! Толерантная Европа ...

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      Рейтинг: -14

      tghcoc30838 4 января 2018, 13:22

      нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://wq.lt/7GH4s

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 11:49

      а если бы у нас произошло то весь мир бы такую вонь поднял

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 11:35

      Так в европе же нет расизма!!! Расизм только у нас в стране!!!

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