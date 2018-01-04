«Шахтер» готов вернуть Коноплянку на родину

Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка может вернуться на родину. В его услугах заинтересован донецкий «Шахтер».

Сообщается, что украинский клуб готов вернуть 28-летнего футболиста на родину в январе, если команду покинет Бернард. Известно, что на бразильца претендуют китайские клубы, а также «Палмейрас».

В немецком клубе не рассматривают вариант расставания с игроком сборной Украины, о чем заявил спортивный директор Аксель Шустер. В текущем сезоне Коноплянка провел 16 матчей в Бундеслиге, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.