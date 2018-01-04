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    «Шахтер» готов вернуть Коноплянку на родину

    Нападающий «Шальке-04» Евгений Коноплянка может вернуться на родину. В его услугах заинтересован донецкий «Шахтер».

    Сообщается, что украинский клуб готов вернуть 28-летнего футболиста на родину в январе, если команду покинет Бернард. Известно, что на бразильца претендуют китайские клубы, а также «Палмейрас».

    В немецком клубе не рассматривают вариант расставания с игроком сборной Украины, о чем заявил спортивный директор Аксель Шустер. В текущем сезоне Коноплянка провел 16 матчей в Бундеслиге, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

    Источник: Bild

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    04.01.2018 08:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 января 2018, 07:41

      Лучше бы они Смолова взяли! он уж точно бы больше забил! в Бундеслиге конечно!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 января 2018, 11:38

      Надо свою растить!

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 января 2018, 10:43

      Сейчас патриот все кинет и вернется на родину, спасать отечество и местный футбол!!!

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 4 января 2018, 10:27

      у нее уже г-во германии хорошо что не российская

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 4 января 2018, 10:10

      нажмите Ctrl+Enter

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      Рейтинг: +24829

      dok66 4 января 2018, 09:18

      А что Коноплянка уже игрок сборной Германии ! Ау !

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > dok66 4 января 2018, 10:04

      Тоже шокирован такой инфой!!!!
      И самое главное - "вернуться на Родину, но при том Немец"!!!

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