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    Тульский «Арсенал» поблагодарил Габулова и пожелал ему удачи

    Тульский «Арсенал» на своей странице в твитере поблагодарил бывшего вратаря команды Владимира Габулова и пожелал ему удачи в «Брюгге».

    «Спасибо, Капитан!

    В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с «Ростовом» и «Енисеем». Мы от всей души желаем Владимиру Габулову новых побед и сухих матчей — теперь уже в составе «Брюгге».

    Капитан, спасибо тебе за матчи в красно-желтой команде!» — говорится в сообщении.

    Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.

    Источник: Twitter

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    03.01.2018 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 3 января 2018, 18:19

      Удачи!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 3 января 2018, 17:18

      Будет круто, если выпустят , а он ещё и заиграет на хорошем уровне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 января 2018, 16:59

      первый в Европу пошёл УДАЧИ ВЛАДИМИР

      7
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