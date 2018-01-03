Тульский «Арсенал» поблагодарил Габулова и пожелал ему удачи

Тульский «Арсенал» на своей странице в твитере поблагодарил бывшего вратаря команды Владимира Габулова и пожелал ему удачи в «Брюгге».
«Спасибо, Капитан!
В минувшем сезоне капитан не раз выручал туляков, как, например, в матчах с «Ростовом» и «Енисеем». Мы от всей души желаем Владимиру Габулову новых побед и сухих матчей — теперь уже в составе «Брюгге».
Капитан, спасибо тебе за матчи в красно-желтой команде!» — говорится в сообщении.
Напомним, что Габулов сегодня стал игроком «Брюгге». Контракт рассчитан на 1,5 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter