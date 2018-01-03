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    Венгер: «У Озила есть небольшой шанс сыграть против «Челси» 

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча 22-го тура АПЛ против «Челси» рассказал о травмированных.

    «Сейчас у нас длинный список травмированных, так как в матче с «Вест Бромвичем» травмы получили Колашинац и Косиельни. До этого травмировались Рэмзи, Жиру, Монреаль и Озил.

    Кто может сыграть с «Челси»? У Озила есть небольшой шанс. Но он не играл после матча с «Кристал Пэласом», так что не знаю. По поводу сроков восстановления Косиельни медицинский штаб пессимистичен», — сказал Венгер.

    Матч 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси» пройдет сегодня на «Эмирейтс». Начало встречи в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    03.01.2018 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 3 января 2018, 14:24

      удачи

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