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    Гинер: «Мы сделаем чемпионат из 18 команд»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что российскую Премьер-лигу стоит не сокращать до 14 команд, а расширить до 18.

    «Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сокращения лиги до 14 команд, то это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

    Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, «Бернли» играл с «Манчестер Юнайтед» (2:2), на последней минуте «Манчестер» «отскочил». Не было бы «Бернли», что, играли бы одни «Манчестеры» или «Барселона» с «Реалом»?

    Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», – сказал Гинер.

    Напомним, ранее президент «Спартака» Леонид Федун выступил с несколькими идеями по реформированию российского футбола, в том числе он предложил сократить РФПЛ до 14 команд.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 10:15
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 января 2018, 11:02

      Уже сейчас несколько клубов в шаге от банкротства,а если озвучить долги по зарплате ,то из наберется у трети команд в лигах (если не больше),поэтому о каком расширении можно говорить,тем более о конкуренции,если футболисту не будут платить вовремя? Но это только часть расходов,а более весомая ее часть-это содержание структуры клуба! (Как минимум миллиард требуется на очень содержание)

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 3 января 2018, 22:46

      *** hgjh

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 3 января 2018, 20:49

      Уровень уровнем, но каждый сезон команды из "подвала" пишут слёзные письма с просьбой спасти их!!!! Ещё пара нищих. Зачем???

      1
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      ...
      Рейтинг: +399

      kella > Beshanai_svin 3 января 2018, 21:47

      Где-то же надо очки ЦСКА набирать!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 января 2018, 18:48

      надо потихоньку переводить клубы на частные рельсы, а не увеличивать-уменьшать, херней занимаются!

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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 3 января 2018, 17:24

      Надо сокращать, все результаты предсказуемы, выигрывает тот кому больше надо, это не футбол, а какой-то отстой.Гинер лучше бы занялся делами своего клуба, скоро играть будет не кому. Берут всякую шваль с пляжей Африки, за пару коробок бананов.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 января 2018, 16:59

      гинер вроде с виду умный человек, а такую ху..ню предлагает

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 января 2018, 16:28

      тогда переходите на ВЕСНУ- ОСЕНЬ тогда все игры в календарь уложатся с 18 командами а зимой это просто не реально

      7
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      ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 > Полная Канистра 3 января 2018, 17:15

      И играть решающие туры в ноябре - декабре.

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > nem00700 3 января 2018, 17:23

      Пусть решающие и будут зимой, но зато большая часть игр будет играться летом на нормальных полях. Чемпион всё-таки определяется по результатам 30 игр, а не 5-6 в концовке

      1
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      Рейтинг: +281

      nem00700 > Aleksandr_1986_Spb_ 3 января 2018, 17:29

      дада, когда куча людей в отпусках, на каникулах.Плюс летом полтора месяца перерыв на Чм ЧЕ и сборы летние. летом бы играли на 2-3 игры больше чем сейчас. И весна осень игралось с середины марта до конца ноября. Дополнительные 4 тура (для 18 команд) пришлось бы проводить в конце февраля и декабре.

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > nem00700 3 января 2018, 17:35

      Да, в конце ноября, начале декабря ходить на футбол конечно же одно удовольствие?
      Люди на дачах и отпусках? Что все 3 месяца? Вот мне не нравится что у меня летом не хоккея ни футбола. Ты сам то что? 3 месяца летом бабушке картошку на даче сажать помогаешь?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > nem00700 3 января 2018, 17:35

      пора играть не раз в неделю от субботы до субботы а 2 раза и только летом так играть а осенью с учетом еврокубков 1 раз в ЧР при желании всё можно сделать

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Aleksandr_1986_Spb_ 3 января 2018, 19:57

      Во скольки городах ходят на футбол?
      Кто-то удивится, но теле и в Сибири нормального качества.
      А в футбол летом играть надо.

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Полная Канистра 3 января 2018, 23:17

      Так-то оно так, но при графике - 2 игры в неделю у футболистов времени на расслабон не будет. А тут: сыграли-отметили-опохмелились-очухались-разминка-тренировка-установка-игра. Не жизнь - мечта. За пару-тройку лимонов (в у.е.).

      0
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      Рейтинг: +180

      лёха м 3 января 2018, 16:09

      и кто там будет играть и так дна хватает

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 3 января 2018, 15:54

      Правильно,18 команд-это здорово!

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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Юрий Крутько 3 января 2018, 17:00

      Нет, не здорово, у нас и 16 нормальных команд нет. СКА и Тосно только разбавляют РФПЛ, снижая средний уровень лиги. Есть 14 команд более-менее приличного уровня, но Амкар может сняться, и их будет 13. Более того, если не сократить лигу до 14 команд, надо будет возвращаться на весну-осень. При системе весна - осень футболисты играли 9 месяцев в году, и календарь можно было составить так, чтобы команды нормально на 2 фронта. При нынешней системе, когда два летних месяца - межсезонье, а чемпионат длится 7 месяцев, календарь чемпионата так спрессован, что наши команды вылетают из в еврокубков раньше, чем могли бы и не показывают свой истинный уровень. Да и кубком России жертвуют именно поэтому.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 3 января 2018, 15:45

      Чтобы играть 18 командами, для начала надо стабильных спонсоров подобрать для клубов, чтобы на эти средства построить стадионы нормальные, плюс для самой лиги нужны спонсоры, чтобы призовые увеличить. Ну и конечно календарь поменять, я все понимаю там еврокубки и прочее, но кто пойдет смотреть зимой в -30 в том же Хабаровске. Или в Перми ну это издевательство прежде всего над болельщиками.

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