Гинер: «Мы сделаем чемпионат из 18 команд»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что российскую Премьер-лигу стоит не сокращать до 14 команд, а расширить до 18.

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сокращения лиги до 14 команд, то это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, «Бернли» играл с «Манчестер Юнайтед» (2:2), на последней минуте «Манчестер» «отскочил». Не было бы «Бернли», что, играли бы одни «Манчестеры» или «Барселона» с «Реалом»?

Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», – сказал Гинер.

Напомним, ранее президент «Спартака» Леонид Федун выступил с несколькими идеями по реформированию российского футбола, в том числе он предложил сократить РФПЛ до 14 команд.