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Гинер: «Мы сделаем чемпионат из 18 команд»

3 января 2018, 10:15
57

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что российскую Премьер-лигу стоит не сокращать до 14 команд, а расширить до 18.

«Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается идеи сокращения лиги до 14 команд, то это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.

Говорить, что так будет больше интересных матчей? Ну не знаю. Например, «Бернли» играл с «Манчестер Юнайтед» (2:2), на последней минуте «Манчестер» «отскочил». Не было бы «Бернли», что, играли бы одни «Манчестеры» или «Барселона» с «Реалом»?

Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих играх чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Леонтьевичем Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд», – сказал Гинер.

Напомним, ранее президент «Спартака» Леонид Федун выступил с несколькими идеями по реформированию российского футбола, в том числе он предложил сократить РФПЛ до 14 команд.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мутко Виталий Федун Леонид Гинер Евгений
Комментарии (57)
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Тазит
1514964715
А может всяким Федунам-Гинерабрамовичам не выеживаться и оставить все как есть? Плюс две команды это плюс четыре тура. Мы и так последние туры до перерыва играем в начале декабря при минус 15-ти. Где вы возьмете еще месяц?
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insider_retro
1514965406
Если взглянуть не много с другой стороны на подход Евгения Ленноровича, то существует порядок цифр, фигурировавших пару лет назад... Если, что и поменялось, то только в сторону увеличения... Сезон содержание Амкара - 12-14 млн.дол., ЦСКА - 55-65 млн.дол., Зенит - около 80 млн.дол. Только ЦСКА опубликовывал бюджет, в остальном финансирование клубов тёмное и не прозрачное по многим причинам!... Всё сказанное не для очернения кого-либо... Так вот, в первую очередь, надо найти людей или структуры, которые ЧАСТНЫМ образом возьмутся за финансирование клубов!!.. Тогда позволительно говорить о количестве участников!... А инфраструктура и армия болельщиков прирастёт!.. Вот может тогда и будут игры, когда Бернли в первом туре в гостях обыгрывает Челси 2-3!!... ИМХО
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Karpathian
1514965599
федуна током бить надо за такие слова_)
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BarStep
1514965673
Соглашусь с господином из ЦСКА..., нам нужна лига из 18-и команд, а то, что предлагает господин из Спартака - это открытый чемпионат Москвы и МО... Мы это уже проходили..., спасибо
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Garrincha58
1514966543
полный бред евреев хотят сами себя обмануть сравнил плять АПЛ и Бернли да этот Бернли участвуя у нас выиграл бы ЧР без проблем а таких деятелей гинеров и мутков надо пожизненно отстранить от футбола иначе у нас никогда его не будет,а Федун дело говорит
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Сильвербой
1514967090
Стоп! Смотрим на нынешнюю ситуацию: Амкар, Рубин, Ростов - вот уже три команды которые по яйца в долгах и в любой момент могут сняться с ЧР, про некоторые мало что известно, хотя ситуация там не лучше!!! Три команды имеют мало-мальски стабильный бюджет, еще три стабильный!!! Т.е. 6 команд у нас способных играть весь сезон! О каких 18 клубах вы ведете речь???? Не дрочите судьбу, вы уже перешли на осень-весну, 16 команд более чем достаточно!!!
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OfaZavr
1514968429
не нужно спешить, это дело серьезное и лучше все взвешенно обсудить. но по мне оставить бы все как есть не меньше не больше, сейчас самый оптимальный вариант а изменения могут привести к ненужным последствиям.
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OOOVVV.
1514973376
Перейти на весна осень тогда и на 18 команд можно перейти.ИМХО.
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APchelov
1514976531
Премьер-лига из 14 команд в самой большой стране мира - это сам по себе позор
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Полная Канистра
1514986099
тогда переходите на ВЕСНУ- ОСЕНЬ тогда все игры в календарь уложатся с 18 командами а зимой это просто не реально
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