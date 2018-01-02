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    Монтелла: «За последние 10 лет «Севилья» выиграла больше трофеев, чем «Милан»

    Новый главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла отметил, что андалусийский клуб в последние годы выглядит предпочтительнее «Милана», откуда специалист был уволен в конце ноября прошлого года.

    «Милан – огромный клуб. За последние 30 лет он завоевал много трофеев, но за последнее пятилетие ему удалось добыть лишь несколько.

    За последние 10 лет «Севилья» выиграла больше, чем «Милан». Она постоянно играет в Европе и является очень сильной командой», – сказал Монтелла.

    Завтра, 3 января, Монтелла проведет свой первый официальный матч у руля «рохибланкос» – соперником «Севильи» в 1/8 финала Кубка Испании будет «Кадис».

    Источник: Football Italia

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    02.01.2018 21:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 2 января 2018, 21:45

      Хорошо он подстебал свой бывший клуб

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