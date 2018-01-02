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    «Ливерпуль» принял решение продать Коутиньо

    Английский «Ливерпуль» решил больше не удерживать в своих рядах полузащитника Филиппе Коутиньо. «Красные» готовы выслушать предложения других команд о покупке бразильца. Эту информацию сообщил журналист Гильем Балаге.

    «Ливерпуль» может продать Коутиньо уже зимой, но оставить его до лета. В то же время есть вариант полного расставания в январе. В любом случае, теперь «красные» готовы слушать предложения по игроку», – написал Балаге.

    Напомним, что летом главный тренер англичан Юрген Клопп заявлял, что ни при каких обстоятельствах не готов отпускать Коутиньо.

    Источник: Twitter

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    02.01.2018 19:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 3 января 2018, 00:54

      Если не продадите откуда столько денег за защитника скажет уефа и придет ливерпуль... только мю псж мю не трогают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 января 2018, 22:07

      Жаль.Но нужно продавать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 2 января 2018, 21:00

      Надо продавать его втридорога, пока он на пике, как было с Фернандо Торресом.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 20:44

      Только решили? А Барса давно уже его майки продаёт...

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 января 2018, 20:32

      значит летом перейдет в барсу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 января 2018, 19:55

      Ох,ну и сцуки эти журналюги.УТЯТИНА 100%

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sssrspartak 2 января 2018, 21:09

      Думаю не будет его там,не знаю почему,но мысли такие

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > sssrspartak 3 января 2018, 00:55

      ну играет отлично в последнее время

      0
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      Рейтинг: +40

      Vantei 2 января 2018, 19:35

      Ливерпуль как Арсенал стал никак лидеров своих удержать не может жаль.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > Vantei 2 января 2018, 19:56

      это да, но игроки тоже хотят подниматься по ступеням выше как и любой человек на любой работе. Ливерпуль... не светят ему титулы вроде лч и апл..

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Vantei 2 января 2018, 20:46

      Дело не только в Ливерпуле или Арсенале. Просто футболист такой пошёл нынче: вместо того, чтобы с тем же Ливерпулем постараться добраться до вершин, при первой возможности бегут сломя голову туда, где трофеи "легче" взять. И вот это на самом деле печально.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Eddyson 2 января 2018, 21:38

      К этому все шло издалека просто. Лет 50 назад футбол не был таким бизнесом коим сейчас является. А игроки уже ценный продукт, причем не только по игре , но и по рекламе и разного рода продажам. Тот же роналду. в свои почти 33 года как игрок не так дорого стоит, а как рекламное лицо.. да в любой клуб, который он придет( например псж) за месяц окупиться лямов 100 майками и прочей шалупонью. И из-за такого бизнеса образовались гиганты денежные и они все растут и растут отдаляясь даже от именитых преследователей типа ливерпуля..

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Eddyson 2 января 2018, 23:14

      это оно конечно так, но давайте быть честными, кто-то реально видит потенциал у Ливерпуля взять трофей значимее Кубка Англии? Даже, если бы красные периодически брали кубки и ЛЕ, например, это что, предел мечтаний? такие трофеи их удержат от перехода в Барселону, Реал или ещё куда-то? У команды нет стабильности, Клопп уж точно не по этой части, у него все команды такие. Принято шутить над Арсеналом, типа безтрофейник, но Ливерпуль и того не имеет. Былая слава ушла в небытие.

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