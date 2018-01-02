«Ливерпуль» принял решение продать Коутиньо

Английский «Ливерпуль» решил больше не удерживать в своих рядах полузащитника Филиппе Коутиньо. «Красные» готовы выслушать предложения других команд о покупке бразильца. Эту информацию сообщил журналист Гильем Балаге.

«Ливерпуль» может продать Коутиньо уже зимой, но оставить его до лета. В то же время есть вариант полного расставания в январе. В любом случае, теперь «красные» готовы слушать предложения по игроку», – написал Балаге.

Напомним, что летом главный тренер англичан Юрген Клопп заявлял, что ни при каких обстоятельствах не готов отпускать Коутиньо.