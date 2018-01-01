Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вермален: «Теперь я не «хрустальный» игрок»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален констатировал, что многочисленные травмы перестали его преследовать. Бельгиец рад возвратиться в основной состав каталонцев.

    «Теперь я разделался с репутацией «хрустального» игрока. Пришлось много терпеть, когда я боролся с травмами. Надеюсь, все это позади. Теперь хочется доказать, что у меня есть все для выступления за «Барселону», – сказал Вермален.

    Игрок перешел в стан каталонцев в 2014 году и за это время в Примере провел 16 матчей.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2018 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 января 2018, 19:23

      Давая это интервью Вермален получил травму )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11