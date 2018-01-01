Вермален: «Теперь я не «хрустальный» игрок»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален констатировал, что многочисленные травмы перестали его преследовать. Бельгиец рад возвратиться в основной состав каталонцев.

«Теперь я разделался с репутацией «хрустального» игрока. Пришлось много терпеть, когда я боролся с травмами. Надеюсь, все это позади. Теперь хочется доказать, что у меня есть все для выступления за «Барселону», – сказал Вермален.

Игрок перешел в стан каталонцев в 2014 году и за это время в Примере провел 16 матчей.