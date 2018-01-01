Диего Коста: «Долго ждал момента, чтобы выйти на поле»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассчитывает как можно скорее выйти на поле в составе мадридского клуба. Напомним, что испанец перешел из «Челси» в конце сентября прошлого года, но сможет играть только после 1 января из-за санкций ФИФА к столичному клубу.

«Мне бы хотелось искренне поблагодарить клуб за то, что было приложено максимум усилий для моего возвращения сюда. Я уже готов к тому, чтобы выйти на поле. Я долго ждал этого момента.

Но я понимаю, что тренировки никогда не заменят игровой практики. Так что я уже устал от стольких тренировок, мне нужно играть.

«Челси»? Это великий клуб. О нем в моей памяти остались только приятные воспоминания», – заявил Коста.

Напомним, что 29-летний нападающий уже выступал в составе «Атлетико» в своей карьере. Это было с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.