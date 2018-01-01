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    Диего Коста: «Долго ждал момента, чтобы выйти на поле»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассчитывает как можно скорее выйти на поле в составе мадридского клуба. Напомним, что испанец перешел из «Челси» в конце сентября прошлого года, но сможет играть только после 1 января из-за санкций ФИФА к столичному клубу.

    «Мне бы хотелось искренне поблагодарить клуб за то, что было приложено максимум усилий для моего возвращения сюда. Я уже готов к тому, чтобы выйти на поле. Я долго ждал этого момента.

    Но я понимаю, что тренировки никогда не заменят игровой практики. Так что я уже устал от стольких тренировок, мне нужно играть.

    «Челси»? Это великий клуб. О нем в моей памяти остались только приятные воспоминания», – заявил Коста.

    Напомним, что 29-летний нападающий уже выступал в составе «Атлетико» в своей карьере. Это было с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год.

    Источник: Marca

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    01.01.2018 09:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 1 января 2018, 11:05

      Удачи Диего с Атлетико!!!

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