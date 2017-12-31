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  • Бывший скаут «Эвертона» — о возможном трансфере Промеса: «Это был бы хороший шаг для него»

Бывший скаут «Эвертона» — о возможном трансфере Промеса: «Это был бы хороший шаг для него»

31 декабря 2017, 16:18
9

Россиянин Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», поделился мнением об интересе «ирисок» к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

— «Эвертон» — крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Квинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.

— Считаете, что для «Ливерпуля» Промес пока слабоват?

— Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что «Эвертон» слаб. Он просто больше подходит голландцу — можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса — он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе.

Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.

Ему надо уезжать?

– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, «Спартак» более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В «Эвертоне» все сложнее — команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой — проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5.

Пока же Промес остается игроком двух рангов — по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ.

Ранее появилась информация об интересе «Эвертона» к Промесу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Эвертон Промес Квинси
Комментарии (9)
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Сильвербой
1514726648
Надеюсь Промес закончит сезон у нас, поможет выиграть ЧР КР и ЛЕ, ну а дальше мы его поблагодарим, отлично проводим и пожелаем вырасти в суперзвезду!
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swot1205
1514727541
как не прискорбно, но Промесу пора на повышение
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OfaZavr
1514739565
Рано ему еще уходить не все еще выиграл у нас вот летом еще посмотрим но точно не в это окно!
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BANNIKOV1970
1514740557
длинный шаг на повышение
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zigbert
1514741227
Запросить за него побольше и тогда Эвертон откажется.
Ответить
IVANRUS777
1514753293
Промес не дурак переходить в клуб, которому никогда ничего не будет светить в АПЛ и еврокубках.
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Диктор
1514784321
Пусть продолжает блистать в России.
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