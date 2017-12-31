Бывший скаут «Эвертона» — о возможном трансфере Промеса: «Это был бы хороший шаг для него»

Россиянин Павел Кучеров, работавший в скаут-системе «Арсенала» и «Эвертона», поделился мнением об интересе «ирисок» к полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу.

— «Эвертон» — крепкий середняк АПЛ, а представители лучшей пятерки лиги пока за Квинси не гоняются. Если все совпадет по финансам, для игрока переход стал бы хорошим шагом. Надо идти поступательно, созреть для топ-клуба.

— Считаете, что для «Ливерпуля» Промес пока слабоват?

— Эта команда, конечно, обладает более классным подбором исполнителей по сравнению с соседями. Но ни в коем случае нельзя говорить, что «Эвертон» слаб. Он просто больше подходит голландцу — можно быстрее закрепиться в составе, стать лидером. Там ниже конкуренция. Это важно для Промеса — он не топ-игрок в Европе, который бы мог сразу рассчитывать на место в составе.

Хорошие футболисты там есть, но нет стопроцентного вожака: даже Руни нестабилен. Очень большие проблемы в атаке были при Кумане, сейчас дела выровнялись.

— Ему надо уезжать?

– Если мы смотрим с точки зрения опыта игры в еврокубках и борьбы за трофеи, «Спартак» более привлекателен. Хорошо, что у красно-белых наладились дела, а владелец проявил терпение по отношению к Каррере. И очень приятно, что Массимо удалось вернуть команду в чемпионскую гонку. В «Эвертоне» все сложнее — команда не претендует на титул. Но сейчас клубу непросто побороться за место в еврокубках. Мотивация может быть другой — проявить себя в АПЛ и пойти на повышение в топ-5.

Пока же Промес остается игроком двух рангов — по Европе мы видели его в сборной и Лиге чемпионов, где не хватало стабильности, а в России он очень хорош. Это пока два разных футболиста. И к нему так и относятся. Надо доказывать все на уровне АПЛ.

Ранее появилась информация об интересе «Эвертона» к Промесу.