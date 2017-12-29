Конте: «Попасть в четверку лучших в АПЛ – это уже успех»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о борьбе за чемпионство в АПЛ.

На данный момент лондонский клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков.

«В АПЛ попасть в четверку лучших – это уже успех. Это единственный турнир, в котором шесть клубов каждый год борются за чемпионство. А мест в Лиге чемпионов только четыре.

Это нормально, что когда твой соперник так силен, как «Манчестер Сити»... Сложно думать о борьбе за титул до самого конца. При этом нам нужно биться в каждом матче за три очка, чтобы доставить удовольствие нашим болельщикам», – сказал Конте.