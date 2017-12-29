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  • Месси – восьмой по частоте упоминаний во «ВКонтакте», игра «Спартака» – второе по важности событие 2017 года

Месси – восьмой по частоте упоминаний во «ВКонтакте», игра «Спартака» – второе по важности событие 2017 года

29 декабря 2017, 18:08
7

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинги самых обсуждаемых персон и событий 2017 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал восьмым по частоте упоминаний.

Аргентинец уступил музыкантам Скрпитониту, Егору Криду, Face и Басте, а также политикам Алексею Навальному, Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» обогнал рэп-исполнителей Oxxxymiron и Элджея.

Выступление «Спартака» в 2017 году стало вторым по обсуждаемости. Первое место заняла область криптовалюты.

Полная инфографика представлена ниже.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Месси Лионель
Комментарии (7)
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ibragim_ibragimov_99
1514563211
Ещё одно невероятное достижение !
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oyabun
1514564164
Еще одно доказательство того, какой футбольный клуб в России самый популярный. Хотя, что это я? Согласно всем официальным исследованиям, проведеным в спонсорстве с Газпромом, самый популярный клуб у нас ведь Газ.."Зенит"!
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APchelov
1514566587
Да что там тунгузский метеорит и полёт Гагарина в космос. Спартак - чемпион это самое крутое событие на все времена
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вместе с ЦСКА
1514638746
самые обсуждаемые..... кроме путина все фэйк.. какая та баста на 2-м месте кто это вообще??? где Жирик, где тот же Кристина и тп?)) бредовый список а 9 и 10 место вообще не в курсе что за петушки
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