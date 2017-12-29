Месси – восьмой по частоте упоминаний во «ВКонтакте», игра «Спартака» – второе по важности событие 2017 года

Социальная сеть «ВКонтакте» опубликовала рейтинги самых обсуждаемых персон и событий 2017 года.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал восьмым по частоте упоминаний.

Аргентинец уступил музыкантам Скрпитониту, Егору Криду, Face и Басте, а также политикам Алексею Навальному, Дональду Трампу и Владимиру Путину.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» обогнал рэп-исполнителей Oxxxymiron и Элджея.

Выступление «Спартака» в 2017 году стало вторым по обсуждаемости. Первое место заняла область криптовалюты.

Полная инфографика представлена ниже.