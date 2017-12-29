Агент Кулибали не верит в трансфер своего клиента в «Манчестер Сити»

Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, не верит в трансфер своего клиента в «Манчестер Сити».

«Уверен, что Кулибали может перейти из «Наполи» в любой другой топ-клуб. Но он счастлив здесь, хочет тут стать чемпионом.

Гвардиоле всегда нужно усиление. Но я думаю, что он сейчас ищет замену Компани, а не игрока стартового состава, коим является Кулибали», – цитирует Сатина A Bola.

Ранее сообщалось, что в услугах Кулибали заинтересованы «Барселона» и «Челси».