Боярский ждет сокращения количества легионеров в «Зените»

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский выступил за то, что со временем количество легионеров в клубе из Санкт-Петербурга должно сократиться. По его словам, хочется болеть за своих футболистов, а не за иностранцев.

– Юрий Палыч Семин значительно старше Роберто Манчини. Итальянский специалист может за зиму придумать что-то такое, что поставит в тупик главного тренера «Локомотива»?

– Я думаю, что вряд ли это удастся сделать Манчини. Итальянец и моложе, и ментальность нашу футбольную пока не понял до конца. В данном случае преимущество на стороне Семина. По крайней мере, именно сейчас. Но все же мы будем надеяться, что «Зенит» обойдет конкурентов.

– Одно из главных разочарований года – это история выступлений Артема Дзюбы при Манчини.

– Мне не ясно будущее Дзюбы, я не специалист в этом вопросе. Жалко, конечно. Жалко и «Тосно», которое лишилось Заболотного, но я думаю, что областную команду «Зенит» еще пополнит своими игроками. И вообще я считаю, что рано или поздно нужно избавляться от такого количества легионеров в «Зените». При всем том, что это молодые прекрасные игроки, которые ведут игру, забивают голы, но все равно хочется за своих болеть, когда приходишь на стадион.