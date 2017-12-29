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Боярский ждет сокращения количества легионеров в «Зените»

29 декабря 2017, 08:43
5

Артист театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский выступил за то, что со временем количество легионеров в клубе из Санкт-Петербурга должно сократиться. По его словам, хочется болеть за своих футболистов, а не за иностранцев.

– Юрий Палыч Семин значительно старше Роберто Манчини. Итальянский специалист может за зиму придумать что-то такое, что поставит в тупик главного тренера «Локомотива»?

– Я думаю, что вряд ли это удастся сделать Манчини. Итальянец и моложе, и ментальность нашу футбольную пока не понял до конца. В данном случае преимущество на стороне Семина. По крайней мере, именно сейчас. Но все же мы будем надеяться, что «Зенит» обойдет конкурентов.

– Одно из главных разочарований года – это история выступлений Артема Дзюбы при Манчини.

– Мне не ясно будущее Дзюбы, я не специалист в этом вопросе. Жалко, конечно. Жалко и «Тосно», которое лишилось Заболотного, но я думаю, что областную команду «Зенит» еще пополнит своими игроками. И вообще я считаю, что рано или поздно нужно избавляться от такого количества легионеров в «Зените». При всем том, что это молодые прекрасные игроки, которые ведут игру, забивают голы, но все равно хочется за своих болеть, когда приходишь на стадион.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Тосно Дзюба Артем Заболотный Антон Манчини Роберто Семин Юрий
Комментарии (5)
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Артурка32
1514527401
С нынешнем уровнем российского футбола - без легионеров совсем "подохнем" на европейской арене
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Вомбат
1514532042
Хотеть не вредно, Михаил Сергеич. А насчет жалко Дзюбу, сказал бы я, да Заратустра не позволяет.
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Путник 13
1514532359
Боярский видимо с повышением своего возраста несёт полную чушь ..давно перестал уважать когда то хорошего актёра ..ещё при Собчаке..
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Eddyson
1514559192
Михаил просто завидует актерскому таланту Паредеса.
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