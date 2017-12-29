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  • Семин сообщил о разногласиях со спортивным директором «Локомотива»

Семин сообщил о разногласиях со спортивным директором «Локомотива»

29 декабря 2017, 01:50
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о задачах клуба в зимнее трансферное окно. Также специалист признался, что у него имеются разногласия со спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом.

– Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что зимой клуб сможет приобрести одного, максимум двух новичков. Этого достаточно?

– Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно – мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.

– На трансферной политике не сказывается то обстоятельство, что вы не общаетесь со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом?

– У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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sprint5
1514521637
и правильно делает
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КЭТиК
1514523082
Приехал работать в Россию - учи русский
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VIKZH
1514523592
Даёшь Смородскую назад и Геркусу картбланш, иначе локомотив точно станет чемпионом
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VikNMar
1514528292
Штоффельсхаус , Геркус ,...... ну почему у нас даже футболом керуют порхатые , что других нет ???
Ответить
upiter622
1514531984
В лагере противника,ПАНИКА!)
Ответить
RedWhiteFans2
1514533913
А могли стать чемпионами...
Ответить
Diesel133
1514539463
Скорее всего, у немца задача сделать из Локо местный Аякс, чтобы академия работала максимально эффективно. А разногласия, надеюсь, будут разрешены, это рабочие моменты.
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Сильвербой
1514548387
Разберутся они там конечно сами, либо не разберуться и кто-то уйдет! В любом случае Семину удачи, когда еще такая возможность у Локо будет!?
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Urry
1514558209
Бывает
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DOCTOR PENALTY
1514584673
Палыч найдёт весомые аргументы, чтобы объяснить Ш........хаусу как правильно работать. Уверен!
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