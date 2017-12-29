Семин сообщил о разногласиях со спортивным директором «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о задачах клуба в зимнее трансферное окно. Также специалист признался, что у него имеются разногласия со спортивным директором железнодорожников Эриком Штоффельсхаусом.

– Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что зимой клуб сможет приобрести одного, максимум двух новичков. Этого достаточно?

– Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно – мы в состоянии кого-то взять. Причем это может быть как аренда, так и покупка. Но если нам не удастся никого взять, не вижу в этом трагедии. У нас и так достаточно сильная команда.

– На трансферной политике не сказывается то обстоятельство, что вы не общаетесь со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом?

– У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика. Больше на эту тему я говорить не хочу.