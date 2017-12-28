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  • Бывший защитник «Торпедо» Кокошка отсудил у клуба 18 миллионов

Бывший защитник «Торпедо» Кокошка отсудил у клуба 18 миллионов

28 декабря 2017, 23:01
10

Бывший защитник «Торпедо» Адам Кокошка отсудил у клуба 18 миллионов рублей в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил бывший президент московского клуба Александр Тукманов.

– Верна ли информация, что в 2017 году решением CAS экс-игрок «Торпедо» Адам Кокошка, выступавший в России в 2014–2015 годах, отсудил у клуба 18 миллионов рублей?

– Да. Когда произошла девальвация, и доллар подпрыгнул в два раза, а, естественно, все зарплаты были в долларовом эквиваленте, то и зарплата стали в два раза больше. В клубе не было возможности выплатить долг, Кокошка подал в суд. И справедливо его выиграл. Надо отдать должное, что нынешний акционер клуба пару недель назад этот долг загасил.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Кокошка Адам
Комментарии (10)
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insider_retro
1514493016
Не знаю, кто такой Кокошка (попрошу без инсинуаций...), знаю, где обитало Торпедо в 2014-15 годах... Но, извините, когда ноунейм там имеет зарплату, после которой отсуживает 18 лимонов по инфляционному недоразумению!!!! Слова закончились...((
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DOCTOR PENALTY
1514493942
Это бывший Кокошка. А нынешний Кокошка легко, без всяких судов получает в два раза больше и каждый месяц.
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InterMilLano1908
1514499741
Обидно что этот Кокоша из Польши и деньги ушли туда....
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la verdad
1514517005
Блин! Сколько ж эти кривоногие дебилы денег получают!!!!
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KR AR
1514519249
Теперь две богатые кокошки в российском футболе
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вместе с ЦСКА
1519224072
я прочитал КоКоша...... думаю он то каким боком в Педо=))))
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спанчес
1528020751
вообшэ то в росии зарплату обязательно в рублях плотят
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