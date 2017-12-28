Бывший защитник «Торпедо» Кокошка отсудил у клуба 18 миллионов

Бывший защитник «Торпедо» Адам Кокошка отсудил у клуба 18 миллионов рублей в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщил бывший президент московского клуба Александр Тукманов.

– Верна ли информация, что в 2017 году решением CAS экс-игрок «Торпедо» Адам Кокошка, выступавший в России в 2014–2015 годах, отсудил у клуба 18 миллионов рублей?

– Да. Когда произошла девальвация, и доллар подпрыгнул в два раза, а, естественно, все зарплаты были в долларовом эквиваленте, то и зарплата стали в два раза больше. В клубе не было возможности выплатить долг, Кокошка подал в суд. И справедливо его выиграл. Надо отдать должное, что нынешний акционер клуба пару недель назад этот долг загасил.