Роналду признан лучшим спортсменом года в Европе во второй год подряд

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду назван лучшим спортсменом 2017 года в Европе. Данное звание 32-летний португалец получил во второй год подряд.

В опросе, который проводился среди 26 международных информационных агентств, футболист опередил гонщика Льюиса Хэмилтона и теннисистов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

По итогам 2017 года Роналду выиграл Примеру, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. Также игрок стал лучшим футболистом по версии ФИФА и France Football.