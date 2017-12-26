Сампаоли извинился за свое поведение во время задержания полицией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли принес публичные извинения за инцидент, который произошел по время задержания аргентинца полицией.

«Я сожалею о том, что произошло утром 24 декабря после свадьбы моей дочери. Я был не прав во время разговора, и гнев заставил меня сказать слова, которые абсолютно не выражают ни моих взглядов, ни мыслей.

Я понимаю, что такие полицейские проверки важны для безопасности общества. Они спасают жизни людей. В особенности хочу попросить прощения у офицера, которого оскорбил. Я встречусь с ним лично», — приводит слова Сампаоли Ассоциация Футбола Аргентины.

Напомним, что Сампаоли был задержан за вождение в нетрезвом виде в воскресенье.