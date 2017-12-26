Дефур — о голе в ворота «МЮ» со штрафного: «Не думаю, что можно было пробить лучше»

Полузащитник «Бернли» Стивен Дефур поделился эмоциями после матча 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Мы боролись весь матч, особенно в первом тайме.

Мой гол со штрафного? Я не думаю, что можно было пробить лучше. Мы посмотрели на стенку, увидели, что Матич встал чуть правее, я пробил. Мяч попал в сетку.

Нам было нечего терять на «Олд Траффорд», все давление было на «МЮ». Мы просто хотели показать свой футбол и набрать очки», — сказал Дефур.

«Бернли» с 33 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице.