Терентьев — о Кокорине: «Это нормальный парень, никакой звездной болезни»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением об одноклубнике Александре Кокорине.

«Вокруг футбола всегда много разговоров, особенно плохих. Я, допустим, Сашу не знал до того, как пришел в команду. И представление о нем имел только из телесюжетов. Но когда стал играть с ним в одной команде, понял: это нормальный парень, никакой звездной болезни.

Видео со стрельбой? Ничего плохого в том, что Саша пострелял в воздух из пистолета, не вижу. Саня просто поддержал друга, сделал это с юмором. А наше телевидение это раздуло. Понятное дело, нужен рейтинг. А на самом деле история не стоит и выеденного яйца», — сказал Терентьев.

Напомним, что на прошлой неделе в интернете появилось видео, в котором Кокорин стреляет из пистолета на свадьбе.