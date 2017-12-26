Григорян: «Любая команда, с которой я стану работать, будет играть в атаку до конца моих дней»

Новый главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян рассказал о том, как изменил свою философию игры.

— Как изменился тренер Григорян за последнее время?

— За последние два года я практически полностью изменил философию своей игры и методику тренировок.

— В какую сторону изменилась философия?

— Скажем так, в сторону атакующий игры, потому что выгрызать результат с железобетонной обороной стало неинтересно.

— То есть «Луч» будет играть в атаку?

— Не только «Луч», но и любая другая команда, с которой я стану работать, будет играть в атаку до конца моих дней.

Напомним, что Григорян сегодня возглавил «Луч-Энергию».