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  • Григорян: «50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи»

Григорян: «50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи»

26 декабря 2017, 20:27
7

Новый главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о возможной встрече с московским «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России.

— Вы уже говорили, что знаете секрет, как справиться со «Спартаком» на Дальнем Востоке. В чем секрет?

— Он очень прост. Состояние, в котором прилетает команда, очень разное. Недавно кто-то из футболистов «Локомотива» в интервью говорил, что перелет в Хабаровск перенес абсолютно незаметно. Но скажу так: реакция у каждого организма индивидуальна. И 50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи. Особенно это заметно в первые 30 минут матча.

Отсюда и есть определенные наработки, как бодаться с такими командами. Кроме того, я хорошо знаю возможности команд РФПЛ, и в частности, «Спартака».

— То есть спартаковцев нужно «душить» в первые 30 минут?

— Зачем сейчас это обсуждать? Я же сказал, что знаю, как действовать, если мы доберемся до этой стадии (полуфинала — прим. ред.). Я же не дал 100-процентную гарантию, что выиграю у «Спартака». Но чтобы встретится со спартаковцами, нужно одолеть на «Петровском» «Тосно», а это не очень простая задача. Даже совсем не простая.

Матч 1/4 Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» пройдет 1 марта.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Луч Григорян Александр
Комментарии (7)
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С@НЁК.
1514310623
Сонные мухи да... Только почему то команды с Дальнего Востока на вылет стоят.
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Ara Raisovich
1514310800
Ну а ты прилетел на дальний восток как бодрый муфлон))
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shinnik
1514311935
И столько-же процентов тренеров..,как навозные.
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DOCTOR PENALTY
1514312869
Массимо, готовься! Для тебя на Дальнем Востоке заготовили МУХОБОЙКУ!
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oq4o1v0bc4
1514319781
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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ДАША Д
1514341501
Здаётся Тосно обыграет говоруна.
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