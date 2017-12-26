Григорян: «50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи»

Новый главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян поделился мнением о возможной встрече с московским «Спартаком» в 1/2 финала Кубка России.

— Вы уже говорили, что знаете секрет, как справиться со «Спартаком» на Дальнем Востоке. В чем секрет?

— Он очень прост. Состояние, в котором прилетает команда, очень разное. Недавно кто-то из футболистов «Локомотива» в интервью говорил, что перелет в Хабаровск перенес абсолютно незаметно. Но скажу так: реакция у каждого организма индивидуальна. И 50 процентов игроков прилетает на Дальний Восток, как сонные мухи. Особенно это заметно в первые 30 минут матча.

Отсюда и есть определенные наработки, как бодаться с такими командами. Кроме того, я хорошо знаю возможности команд РФПЛ, и в частности, «Спартака».

— То есть спартаковцев нужно «душить» в первые 30 минут?

— Зачем сейчас это обсуждать? Я же сказал, что знаю, как действовать, если мы доберемся до этой стадии (полуфинала — прим. ред.). Я же не дал 100-процентную гарантию, что выиграю у «Спартака». Но чтобы встретится со спартаковцами, нужно одолеть на «Петровском» «Тосно», а это не очень простая задача. Даже совсем не простая.

Матч 1/4 Кубка России «Тосно» – «Луч-Энергия» пройдет 1 марта.