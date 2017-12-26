Кейн: «Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером – это нечто»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, побивший рекорды по числу голов за год в чемпионате Англии в частности и во всех соревнованиях в общем, поделился эмоциями от своего достижения, а также прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (5:2) в матче 20-го тура АПЛ.

«Это был фантастический год. Когда тебя сравнивают с Месси и Ширером – это нечто. Оформить очередной хет-трик – отличный способ закончить год.

Забивать голы – это то, что я всегда делал на протяжении всей моей карьеры, и то, что буду продолжать делать дальше.

Что могу сказать о матче с «Саутгемптоном»? Это, наверное, единственная неутешительная вещь, потому что мы пропустили два гола. Тем не менее мы поделили и завершили год высоком месте в турнирной таблице. Надеюсь, 2018 год будет лучше.

Мой рекорд? Трудно было не думать об этом, находясь в игре. Я хотел выиграть матч, но как форварду мне также, конечно, хотелось забить. Побить этот рекорд – отличное чувство», – сказал Кейн.

Напомним, во встрече с «Саутгемптоном» 24-летний игрок забил свои 37-й, 38-й и 39-й голы в АПЛ в 2017 году, превзойдя достижение Алана Ширера, на счету которого 36 мячей за один календарный год в Премьер-лиге. Также Кейн вышел в лидеры по количеству голов во всех соревнованиях за клуб и национальную сборную в этом году, опередив нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.