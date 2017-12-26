Карпин: «Поддержка болельщиков «Ростову» будет очень нужна!»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что стал заниматься вопросом проведения сборов команды сразу после подписания контракта, который рассчитан на 2,5 года. Он также попросил болельщиков поддержать «Ростов» после зимнего перерыва.

После 20-ти туров «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Первый зимний сбор команда проведет в Белеке с 11 по 23 января. Второй – там же с 27 января по 9 февраля. Заключительный сбор дончане проведут в Малаге с 13 по 24 февраля.

– Мы готовимся к сборам с момента, когда был подписан мой контракт с клубом. То, что это не афишировалось – нормальное явление. Ничего сверхъестественного здесь не произошло.

– В «Ростове» много игроков, которых вы знаете еще по «Спартаку». Это плюс для вас и команды?

– Я думаю, что это не помешает. Не знаю, плюсом будет или нет, но не помешает, это уж точно.

– Что больше всего запомнилось в Ростове, когда вы приезжали сюда как игрок и как тренер других команд?

– Когда со «Спартаком» приезжал, запомнилась самоотдача «Ростова», и команды, и болельщиков.

– Планируете перевозить в Ростов-на-Дону семью?

– Да, обязательно.

– Может, хотите что-то сказать болельщикам? Многие из них рады вашему приходу.

– Болельщикам могу сказать, чтобы болели и всегда поддерживали команду. Понятно, что непростые времена и непростой календарь в начале. Из пяти матчей первые четыре с командами из первой пятерки. Поддержка болельщиков нам будет очень нужна. Болейте за «Ростов»!