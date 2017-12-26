Карпин: «Бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много. Перебор уже»

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает, что следует привлекать в команду испанских футболистов, также, как и бывших представителей «Спартака».

«Думаю, новые футболисты появятся. Другое дело, говорить о позициях, которые мы хотим усилить, неправильно. Карты раскрывать нельзя, иначе потенциальные новички могут вырасти в цене.

Будем ли брать спартаковцев и испанцев? По-моему, бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много. Перебор уже. Не стоит говорить и о том, что у нас будут массово появляться испанцы или представители какой-то другой страны.

Что касается тренерского штаба, то на 90 процентов он определен. Есть определенность с испанскими специалистами. Другое дело, хотелось бы, чтобы перебора испанцев не было. Все-таки это русская команда с русским менталитетом, здесь много русских футболистов. Так оно и останется, хотим мы этого или нет. То есть будет смесь испанских и русских специалистов», — сказал Карпин.

Напомним, что в настоящее время за «Ростов» играют бывшие представители «Спартака» Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк и Игорь Киреев.