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  • Карпин: «Бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много. Перебор уже»

Карпин: «Бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много. Перебор уже»

26 декабря 2017, 08:29
12

Новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не считает, что следует привлекать в команду испанских футболистов, также, как и бывших представителей «Спартака».

«Думаю, новые футболисты появятся. Другое дело, говорить о позициях, которые мы хотим усилить, неправильно. Карты раскрывать нельзя, иначе потенциальные новички могут вырасти в цене.

Будем ли брать спартаковцев и испанцев? По-моему, бывших спартаковцев в «Ростове» и так слишком много. Перебор уже. Не стоит говорить и о том, что у нас будут массово появляться испанцы или представители какой-то другой страны.

Что касается тренерского штаба, то на 90 процентов он определен. Есть определенность с испанскими специалистами. Другое дело, хотелось бы, чтобы перебора испанцев не было. Все-таки это русская команда с русским менталитетом, здесь много русских футболистов. Так оно и останется, хотим мы этого или нет. То есть будет смесь испанских и русских специалистов», — сказал Карпин.

Напомним, что в настоящее время за «Ростов» играют бывшие представители «Спартака» Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк и Игорь Киреев.

Источник: Радио «Маяк»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (12)
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Cherembas
1514267631
Валера ты прав
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woyser
1514271071
Сказал Валера (допустим): "Нам нужны опорные полузащитники" и весь мир упс и поднял на них цену)))
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Fan Loko mik
1514273335
Если и на этот раз у Карпина ничего путного не выйдет, нужно будет ему заканчивать с тренерской карьерой раз и навсегда!
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DOCTOR PENALTY
1514290067
Здесь Валера ты не прав, МЯСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ.
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serppion
1514290962
... играют бывшие представители «Спартака» Сергей Песьяков, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк и Игорь Киреев. Конечно, спартачей слишком много - самого Валерку еще не посчитали.
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Великолепный
1514322273
Раз перебор - пора отсеивать!))
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Таганский
1514323933
Тут нельзя не согласиться..
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1514332493
В Ростове уже слишком много Карпина. Это тренер-громоотвод, с тем же успехом могли бы Григоряна нанять.
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