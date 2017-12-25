Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «ЦСКА, «Краснодар» или «Локомотив»? Дзюбе виднее»

25 декабря 2017, 22:18
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что форвард готов покинуть петербургский клуб. В услугах игрока заинтересованы две российских и две зарубежных команды.

«Дзюбе виднее. Об этом футболисте неплохого мнения Семин. Думаю, выбор у него будет. Форвард в «Краснодаре»? В принципе, почему бы нет. Он может играть и в паре со Смоловым. А если последний уйдет, то «быкам» нужен будет нападающий.

ЦСКА является одним из вариантов для Дзюбы. У армейцев нет форварда, то в данной ситуации неплохой выбор. Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали. Без Халка и Данни ему стало на порядок тяжелее играть. Он не смог набрать свои кондиции, а еще и травма», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзюба Артем Бубнов Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
shurik45
1514229792
Скорее всего к армейцам ,но уже на усмотрение Виктора Михайловича. Да и Верблум займется своим делом.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1514235111
Лучший вариант - пусть остаётся в Зените.
Ответить
retiremen
1514238010
Не пойму зачем Краснодару 30 летний нападающий, там Игнатьев вырос почти.
Ответить
cska-62
1514248100
Сенсационная информация для Дзюбы: в ЦСКА нет Халка! И в "Локомотиве" его тоже нет. К большому сожалению, нет его и в "Краснодаре". :-)))
Ответить
bset
1514267646
ЦСКА не будет платить ему столько, сколько он хочет. Да и человек-настроение. Сегодня феерит, а завтра скамейку палирует. У нас есть Оланаре, который также поник после второго прихода. Так что у себя не ждем, нет к этому предпосылок.
Ответить
Великолепный
1514320410
Не нужен играчишка в ЦСКА!))
Ответить
KR AR
1514320861
Не в ЦСКА,нет
Ответить
Nerlinger
1514359560
ЦСКА его не надо!!! Он развалит команду изнутри
Ответить
himik2-62
1514360681
динамо спб чтобы далеко не ходить
Ответить
OOOVVV.
1514365666
В ЦСКА Дзюбу и даром не возьмут. ИМХО.
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+