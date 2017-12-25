Бубнов: «ЦСКА, «Краснодар» или «Локомотив»? Дзюбе виднее»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что форвард готов покинуть петербургский клуб. В услугах игрока заинтересованы две российских и две зарубежных команды.

«Дзюбе виднее. Об этом футболисте неплохого мнения Семин. Думаю, выбор у него будет. Форвард в «Краснодаре»? В принципе, почему бы нет. Он может играть и в паре со Смоловым. А если последний уйдет, то «быкам» нужен будет нападающий.

ЦСКА является одним из вариантов для Дзюбы. У армейцев нет форварда, то в данной ситуации неплохой выбор. Дзюбе нужно, чтобы его постоянно обслуживали. Без Халка и Данни ему стало на порядок тяжелее играть. Он не смог набрать свои кондиции, а еще и травма», – сказал Бубнов.