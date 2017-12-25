Агент: «Если Манчини приедет лично в Краснодар и скажет, что будет делать ставку на Смолова, то Федор согласится»

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил вероятность перехода в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может обменять форварда Артема Дзюбу на Смолова.

– Сейчас снова заговорили об обмене Смолова на Дзюбу. Насколько это реально?

– Это вполне реально. Если Манчини приедет лично в Краснодар и скажет, что будет делать ставку на Смолова, то Федор согласится. Это даже более важный аспект, нежели вопрос денег. Смолову комфортнее играть одному, но пока «Зенит» старается играть командой. Другое дело, что может прицел сбиться у Дриусси или Кокорина. Крайним оказался Дзюба, но он хороший футболист и в «Краснодаре» у него может пойти.

– Такая крупная сделка, правда, реальна зимой?

– Вы поймите, юг ничего не сможет противопоставить Санкт-Петербургу. Они все под питерскими миллиардерами. Если надо, нажмут и решат этот вопрос. На уровне болельщиков, конечно, ничего не получится. Кто же отдаст золотую курицу, но для «Зенита» – это решаемый вопрос.