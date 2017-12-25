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  • Агент: «Если Манчини приедет лично в Краснодар и скажет, что будет делать ставку на Смолова, то Федор согласится»

Агент: «Если Манчини приедет лично в Краснодар и скажет, что будет делать ставку на Смолова, то Федор согласится»

25 декабря 2017, 19:12
9

Футбольный агент Владимир Абрамов оценил вероятность перехода в «Зенит» нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может обменять форварда Артема Дзюбу на Смолова.

– Сейчас снова заговорили об обмене Смолова на Дзюбу. Насколько это реально?

– Это вполне реально. Если Манчини приедет лично в Краснодар и скажет, что будет делать ставку на Смолова, то Федор согласится. Это даже более важный аспект, нежели вопрос денег. Смолову комфортнее играть одному, но пока «Зенит» старается играть командой. Другое дело, что может прицел сбиться у Дриусси или Кокорина. Крайним оказался Дзюба, но он хороший футболист и в «Краснодаре» у него может пойти.

– Такая крупная сделка, правда, реальна зимой?

– Вы поймите, юг ничего не сможет противопоставить Санкт-Петербургу. Они все под питерскими миллиардерами. Если надо, нажмут и решат этот вопрос. На уровне болельщиков, конечно, ничего не получится. Кто же отдаст золотую курицу, но для «Зенита» – это решаемый вопрос.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Манчини Роберто
Комментарии (9)
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XaXatyn
1514218990
По мне если Федя хочет поиграть в Европе ,в Зените ему делать нечего !
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raritet
1514221253
сегодня то ли день футбольного агента или просто совпадение? Еще один агент возомнил себя золотой рыбкой: И придет к нему ЛИЧНО сам Манчини , и бухнется в колени свет ясному Владимиру Абрамову, и будет просить слово молвить за чудо-чудное , диво-дивное, футболиста самоходного с бутсами самозабивайками холопа князя Галицкого Смолова по отцу-по батюшке. Так и хочется сказать : Да очнитесь скорее господин Абрамов, вы бредите. Никто к вам не собирался в ноги падать. Не в традициях это , понимаете ли, итальянских. Для этого есть в Зените служба. Называется служба селекции...
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OfaZavr
1514221491
вот если сделает так Федор все уважение потеряет, лучше или в Краснодаре остаться либо в Европу.
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ilichkadr
1514221497
Манчини не приедет лично в Краснодар, но может высказать своё пожелание Фурсенко. Вопрос будет решен на раз-два и Федя ни куда не денется, конечно согласится.
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Argon
1514222638
******* впаривать этого Дзюбу. Теперь еще и каких-то мелиардеров Питерских приплели.
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Полная Канистра
1514223860
точно сказано Вся мафия в питере осела особенно газпрём // если надо нажмут и все проблемы решены//
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RedWhiteFans2
1514226221
Так зарабатывают погоняло « продажная шкура». Но Федор не из таких. Думаю Галицкий сможет дать ему больше, чем деньги.
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Arsenal Tula LDPR
1514228305
это фиаско
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КЭТиК
1514255356
Не барское это дело Манчини по весям разезжать
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