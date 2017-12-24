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    • Арустамян заявил, что «Зенит» хочет обменять Дзюбу на Смолова

    Арустамян заявил, что «Зенит» хочет обменять Дзюбу на Смолова

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян дал понять, что нападающий Артем Дзюба с большой долей вероятности уйдет из «Зенита». На его место петербургский клуб хочет заполучить форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    «Зенит» приобрел Заболотного и почти наверняка расстанется с Дзюбой. Есть один вариант — самый очевидный и очень вероятный. Это, безусловно, «Краснодар». Сергей Галицкий очень хочет видеть в своих рядах сильного нападающего. Есть молодой Игнатьев, который наверняка станет звездой российского футбола. Есть Смолов — звезда российского футбола. Но отъезд Смолова вероятен, об этом говорят все, даже главный тренер «Краснодара».

    Понятное дело, что напрашивается обмен Дзюба — Смолов. С доплатой со стороны «Зенита» за Смолова. Но есть много факторов, которые пока не позволяют говорить об этом уверенно. «Краснодар» хочет провести две параллельные сделки. Если «Зенит» приобретает Смолова за те деньги, за которые готов продать игрока «Краснодар», то «Краснодар» готов рассмотреть аренду Дзюбы. Но это должны быть абсолютно разные истории.

    «Зенит», наоборот, хочет совместить все это в один процесс — с арендой, правом выкупа и так далее. Это очень сложная сделка. Но думаю, что все участники рынка прекрасно понимают, что если Дзюба команду покидает, то он отправляется в «Краснодар», и если Дзюба из команды уходит, то вполне вероятно, что в команду приходит Федор Смолов, которого «Зенит», наверное, мечтает видеть в своих рядах. Думаю, все это мы узнаем в ближайший месяц.

    Понятно и другое: Дзюба в «Зените» не останется. Скорее всего, он покинет команду. При Роберто Манчини Дзюба вряд ли захочет играть в «Зените», точнее — сидеть на скамейке запасных», – сказал Арустамян.

    Источник: YouTube

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    24.12.2017 00:26
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    Комментарии (48)
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    Bivaliy67
    1514110567
    "Летять утки, летять утки..." (с)
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    Diesel133
    1514111620
    Надеюсь, Федя не пойдет в Зенит, в плане развития как футболиста и мечтах играть в топ-чемпионате можно будет ставить крест.
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    KARAT777
    1514121877
    в англию или германию уйдет смолов, а дзюба с его зп никому не нужен придется ждать понижения в зп
    Ответить
    Zenmaster
    1514123335
    Пустышка очередная высказалась !!! Говорить надо о том что есть -- а не о том что "сорока на хвосте принесла" !!!
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    игрок68
    1514124051
    из пальца высосана
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    Юрий Крутько
    1514126417
    Дзюба однозначно должен уйти из Зенита(22 августа 2018г. исполняется 30 лет),дабы получить игровую практику(оставаясь в обойме кандидатов на домашний чемпионат мира) и вариант с Краснодаром,наверное,самый лучший.Смолов может заиграть и в Европе,но когда?Что если первый сезон не заладится?Тогда без наличия полноценной игровой подготовки за клуб,возникает угроза приобретения плохой формы перед играми на чемпионате мира за сборную России в 2018г.Поэтому вывод:лучше перейти в Зенит(моё мнение),чтобы почти гарантированно иметь игровую практику...
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    Eddyson
    1514132720
    Сергей Галицкий очень хочет видеть в своих рядах сильного нападающего. ------------------ При чём здесь дзюбинья, не понимаю.
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    RedWhiteFans2
    1514142417
    В Зените Галицкого за умственно-отсталого считают???? Только недоразвитые могут такую схему представить. ДАВАЙ поменяемся, Я тебе кукиш а ты мне топор, косу и червонец. Смешные.
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    hellkid
    1514355752
    раз Арустамян сказал, то этому не бывать, как обычно)
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    ologreds
    1694991678
    numo530119
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