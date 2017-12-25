Клопп хочет видеть Траппа в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в приглашении голкипера «ПСЖ» Кевина Траппа, информирует Le Sport 10.

Ранее агент 27-летнего вратаря сообщил, что игрок хочет покинуть парижан. Сам Трапп в ноябре заявил, что является большим поклонником АПЛ, назвав «Ливерпуль» великим клубом, а Клоппа отличным тренером.

Текущий контракт немецкого стража ворот с «ПСЖ» рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел всего три матча, в которых пропустил три гола. По оценке портала Transfermarkt стоимость голкипера составляет 10 миллионов евро.