Червиченко: «Может «Спартак» и не станет чемпионом, но точно истреплет нервы всем соперникам»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что 2017 год выдался ярким для красно-белых. Также он выразил мнение, что подопечные Массимо Карреры сумеют серьезно поучаствовать в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Этот год для команды точно не был скучным. Он был ярким, а футбол именно из этой яркости и состоит. Думаю, болельщики должны быть благодарны «Спартаку», ведь несмотря на провал на старте текущего сезона игроки смогли собраться и доказать, что не случайно команда стала чемпионом, и в этом сезоне красно-белые способны если не повторить это, то истрепать нервы всем соперникам на 100 процентов», – сказал Червиченко.

После 20-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.