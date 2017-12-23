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    • Червиченко: «Может «Спартак» и не станет чемпионом, но точно истреплет нервы всем соперникам»

    Червиченко: «Может «Спартак» и не станет чемпионом, но точно истреплет нервы всем соперникам»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что 2017 год выдался ярким для красно-белых. Также он выразил мнение, что подопечные Массимо Карреры сумеют серьезно поучаствовать в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

    «Этот год для команды точно не был скучным. Он был ярким, а футбол именно из этой яркости и состоит. Думаю, болельщики должны быть благодарны «Спартаку», ведь несмотря на провал на старте текущего сезона игроки смогли собраться и доказать, что не случайно команда стала чемпионом, и в этом сезоне красно-белые способны если не повторить это, то истрепать нервы всем соперникам на 100 процентов», – сказал Червиченко.

    После 20-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.12.2017 13:39
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    Комментарии (40)
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    батог
    1514031836
    Вокруг Москвы всё зверьё передохло!!! Живодер!!!! Что случилось, Толстый???
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    кеша_КБ
    1514033784
    - правильно говорит Андрюша!, но для полноты картины он забыл добавить, что красно-белые потреплют нервы не только своим соперникам, но и своим болельщикам!))). Вперёд, "Спартак"...
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    alexivanof197
    1514034121
    Червиченко уже не знает что и сказать...а тут еще и Карпин в его любимый Ростов пришел
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    Спартач_навсегда
    1514038179
    запретите ему уже давать интервью,ну честное слово,все трындит и не умолкает...
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    serppion
    1514039926
    За что такое особенное постоянно цитируют толстого червя? Он глуп, озлоблен и неадекватен.
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    OfaZavr
    1514042504
    главное чтобы только соперникам, а не своим болельщикам, но чемпионство до последнего не отдадим, битва будет жаркая.
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    Диктор
    1514049261
    После следующего тура отрыв будет уже 5 очков -а это не так уж и много.
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    solyh-1962
    1514052451
    Для того, чтобы стать чемпионом, Спартаку и делать-то ничего особенного не надо: 1) Отомстить локомотиву за первый круг. 2)Не терять очки в играх с аутсайдерами. А цска,зенит,краснодар и то- же локомотив будут отбирать очки друг у друга!!!
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    СШГЭС
    1514052866
    Подскажите, что сегодня за праздник, этот персонаж не плюнул в спартаковский огород.
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    ologreds
    1694991681
    numo530066
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