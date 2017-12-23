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    • Арбитр Егоров: «В Премьер-лиге все делается на несколько секунд быстрее, чем в ФНЛ»

    Арбитр Егоров: «В Премьер-лиге все делается на несколько секунд быстрее, чем в ФНЛ»

    Бывший арбитр РФПЛ Александр Егоров, занимающий сейчас должность заместителя главы департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ), рассказал о своих новых обязанностях чиновника.

    – Что входит в круг ваших нынешних обязанностей?

    – Я отвечаю за судейство матчей ФНЛ.

    – Судейство в первом дивизионе и Премьер-лиге – небо и земля?

    – Когда являлся действующим арбитром, для меня всегда сложнее было отсудить матчи первой лиги. И когда стоял выбор – отдохнуть или поработать во втором по силе российском дивизионе, я все же старался брать паузу.

    – Почему?

    – После Премьер-лиги не так-то просто перестроиться. Уровень игроков в элитном дивизионе, понятное дело, повыше. И судье легче прочитать их действия на поле. То есть можно предугадать, что вот сейчас они разыграют такую-то комбинацию. В ФНЛ же гораздо больше борьбы и не хватает видеокамер. Лишь в некоторых городах игру можно посмотреть с нескольких ракурсов. И возникают такие эпизоды, когда судья ставит пенальти, а с общей камеры его решение совсем уж не кажется очевидным. Так что появляются определенные сложности.

    – В ФНЛ есть арбитры, которые в ближайшее время могут подняться в Премьер-лигу?

    – Не хотелось бы называть конкретные фамилии. Но есть хорошие ребята, с которыми можно работать. Все зависит от них. Если человек стремится расти, то мы ему поможем. Когда я только сам приходил в Премьер-лигу, у меня за плечами было уже 70 – 80 игр в первом дивизионе. А сейчас порой судьям не хватает этого опыта, мудрости. Из-за этого нередко ошибаются.

    В Премьер-лиге все делается на несколько секунд быстрее, разница в скоростях сказывается на ошибках неопытных рефери. Это все равно как Гарет Бэйл убегал на чемпионате Европы от Федора Смолова.

    Арбитру на новом уровне нужно где-то прочитать эпизод, где-то верно сместиться. А не стоять на месте. Постоянно надо думать в Премьер-лиге! Чуть застоялся – пропустил фол!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 06:15
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