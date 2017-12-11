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    • Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким»

    Прядкин: «Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что шестое место, занимаемое Россией в рейтинге УЕФА, является достойным на данный момент. Также руководитель выразил надежду, что российский чемпионат со временем сможет подобраться к ведущим европейским лигам.

    «В рейтинге УЕФА мы занимаем шестое место, это достойная позиция на данный момент. Конечно, хотелось бы большего. В следующем году у нас будет три команды в Лиге чемпионов и столько же в Лиге Европы. Но у нас достаточно большой разрыв с французами, в ближайшие три года мы не сможем их догнать. А чтобы играть на уровне чемпионатов Испании и Англии… Я не раз говорил, что наши клубы должны перестать зависеть от бюджетов регионов. Обычно частный владелец грамотно относится к своим расходам.

    У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений.

    Я оптимист, и думаю, что мы добьемся высоких результатов. Футбол – спорт номер один. Надеюсь, что постепенно мы сможем подобраться к ведущим европейским лигам. Но будет очень сложно. Но и сейчас есть определенный успех – целых четыре клуба продолжат борьбу в Лиге Европы», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2017 12:59
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    Комментарии (24)
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    Ruryu
    1512993550
    Лучше без лимита,и зарплаты урезать,раза в 3. И ввести бонусы(премии),за активность-результативность.... а то,получают да фига и ходят по полю,прикрываясь паспортом РФ
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    ARTHUR19
    1512994434
    Французов сможет в этом же сезоне догнать, если клубы достойно выступят в лиге европы.
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    alp
    1512994973
    ну и правильно! нахрена нам футбол?
    Ответить
    sidul1
    1512995032
    Придурки,вы все про лимит.Скоро ФИФА введут такой лимит против нашего футбола,что вам и не нужно будет изображать работу.К нам вообще ни кто не поедет,МУТКИ СРАНЫЕ!
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    Kulimen
    1512995949
    А если бы не лимит, то наши команды могли играть в ЛЧ.
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    spar57
    1513002825
    По оглавлению ждал чего-то определённого, а так сплошная вода...
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    maygli
    1513005306
    Ну вот и Прядкин к концу года показал, что он не сидит без дела чего-то придумывает, что-то разрабатывает, чем-то занимается... большое дело. Его послушать, так все достижения благодаря его руководства... лимит будет жёсткий, только пока не знает какой и для кого.
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    Red-Green_fan
    1513019663
    Идиотизм. Посмотрите на Реал, в старте три испанца, в Барсе практически то же самое, Челси выходит на матч в Англии с одним англичанином. Где они и где наши клубы? Сделают лимит на легионеров еще жестче, хуже будет и для сборной.
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    Gornostay
    1513026615
    Спорт №1 это детский и массовый и уж никак не футбол в России)))
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    ologreds
    1694991753
    numo528844
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