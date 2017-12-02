Клубы РФПЛ заинтересованы в приобретении защитника «Гремио»

Защитник «Гремио» Матеус Брессан может продолжить карьеру в РФПЛ. Об этом сообщил представитель 24-летнего футболиста в России Кирилл Ливанов.

«30 декабря истекает срок соглашения между футболистом и клубом «Гремио». Действительно, несколько российских клубов заинтересованы в переходе игрока, но какие именно, я не могу назвать по причине профессиональной этики. Могу лишь отметить, что у этих клубов высокие амбиции, многолетняя история и превосходная поддержка фанатской торсиды.

Также Брессан имеет предложения от двух клубов из чемпионата Италии. К слову, помимо бразильского гражданства игрок обладает итальянским паспортом. Однако футболист крайне заинтересован играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. А главное, в России пройдет чемпионат мира в 2018 году. В ближайшее время мы проведем переговоры с клубами, и вы все узнаете», — сказал Ливанов.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Брессан провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.