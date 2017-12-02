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    • Клубы РФПЛ заинтересованы в приобретении защитника «Гремио»

    Клубы РФПЛ заинтересованы в приобретении защитника «Гремио»

    Защитник «Гремио» Матеус Брессан может продолжить карьеру в РФПЛ. Об этом сообщил представитель 24-летнего футболиста в России Кирилл Ливанов.

    «30 декабря истекает срок соглашения между футболистом и клубом «Гремио». Действительно, несколько российских клубов заинтересованы в переходе игрока, но какие именно, я не могу назвать по причине профессиональной этики. Могу лишь отметить, что у этих клубов высокие амбиции, многолетняя история и превосходная поддержка фанатской торсиды.

    Также Брессан имеет предложения от двух клубов из чемпионата Италии. К слову, помимо бразильского гражданства игрок обладает итальянским паспортом. Однако футболист крайне заинтересован играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. А главное, в России пройдет чемпионат мира в 2018 году. В ближайшее время мы проведем переговоры с клубами, и вы все узнаете», — сказал Ливанов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Брессан провел 17 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.12.2017 10:12
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    Комментарии (13)
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    insider_retro
    1512199379
    Ну, расчёт парня на трамплин для скачка из РФПЛ куда-то - это утопия!.. Судя по тексту, созрел свободный агент, готовый рискнуть в России... Круг претендентов на него предельно очевиден...
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    acer2003
    1512200804
    Имея предложения из Испании он ОДНОЗНАЧНО выберет РФПЛ ))))
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    Кинстифа
    1512201692
    Видимо это или Спартак или Краснодар, ибо у Зины и так полно игроков, а у ЦСКА денег нет Хотя, может Локо еще всплывет Интересно на какой позиции он играет
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    Котфеееее
    1512205502
    Я думаю скорее всего это Ахмат..
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    Serjoga
    1512206735
    Его не Россия привлекает, а неразумные контракты в России с баснословными денежными выплатами! Сначала набъет карманы, а потом уже и в Китай можно! После России в Европе еще никто хорошо не заиграл!
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    x-x-x-x-x
    1512210848
    центральный защитник и еще на правом фланге играет. не плохо было бы посмотреть его на место Уциева в Тереке
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    ologreds
    1694991821
    numo527838
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