Экс-одноклубник Витселя: «Я был уверен, что у него будет потрясающая карьера, но потом он выбрал Россию»

Защитник Мохамед Сарр, который выступал за «Стандарт» вместе с бывшим полузащитником «Зенита» Акселем Витселем, поделился мнением о карьере своего бывшего одноклубника.

«Витсель был настоящим талантом, но пошел не по тому пути, которого я ждал. И я не единственный, кто так считает.

Когда Аксель перешел в «Бенфику», я был уверен, что у него будет выдающаяся карьера, но потом он выбрал Россию. Я не осуждаю это, на все есть причины, но я ждал от него большего», — сказал Сарр в интервью бельгийскому сайту voetbalnieuws.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году. Сейчас он выступает за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».