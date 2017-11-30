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  • Экс-одноклубник Витселя: «Я был уверен, что у него будет потрясающая карьера, но потом он выбрал Россию»

Экс-одноклубник Витселя: «Я был уверен, что у него будет потрясающая карьера, но потом он выбрал Россию»

30 ноября 2017, 21:59
18

Защитник Мохамед Сарр, который выступал за «Стандарт» вместе с бывшим полузащитником «Зенита» Акселем Витселем, поделился мнением о карьере своего бывшего одноклубника.

«Витсель был настоящим талантом, но пошел не по тому пути, которого я ждал. И я не единственный, кто так считает.

Когда Аксель перешел в «Бенфику», я был уверен, что у него будет выдающаяся карьера, но потом он выбрал Россию. Я не осуждаю это, на все есть причины, но я ждал от него большего», — сказал Сарр в интервью бельгийскому сайту voetbalnieuws.

Витсель перешел в «Зенит» в 2012 году. Сейчас он выступает за китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Источник: Бомбардир.ру
Азия Тяньцзинь Цюаньцзянь Сарр Мохамед Витсель Аксель
Комментарии (18)
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Eddyson
1512069000
В своё время Видич, к примеру, выбрал Россию и сделал умопомрачительную карьеру. Так что, возможно, дело и не в России вовсе?
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fortune-bva
1512070959
волосатый просто бездарность, кто-то сказал, что он классный футболер, чтоб продать дороже вот и все, ничего топового он в Зените не показал, ни то, что Халк...
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Бубновский
1512071361
....ну это как в том анекдоте: ...вот расскажите, как вы, такая приличная девушка, золотая медалистка, дочь академика, мать двоих детей и стали обычной проституткой??? - да как??? ну повезло мне...повезлооо!!!!
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Asbjorn
1512073041
в китай не нужно было ехать,а не в россию
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+50/-50
1512073375
Завидует, падла, заработанным 40 "лямов еврейских" в России. Сарр может и дальше топтаться в Стандарте.
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Михаил_Боярский
1512074262
Я смотрю сарр построил потрясающую карьеру на лавке милана, пол-серии А, эркулеса, генка и офи. xD Не то что витселю пришлось на поле бегать за миллионы. ЗАвидует падла.))
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Dellleone
1512075150
В зинку за бабло "народным" а потом по трубопроводу в Китай как и все наше "народное достряние" отработанная схема.
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Serjoga
1512076265
Он выбрал не карьеру и не Россию, а бабло, которое ему в Европе и не снилось!
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qwerty991
1512087091
Нее... Но потом он выбрал Китай и бабло.
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plehanov6
1512131706
И эта причина - ДЕНЬГИ!!!
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