РФПЛ поддержала введение лимита на легионеров по схеме «10+15»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о готовности внедрения в чемпионате лимита на легионеров по схеме «10+15». Организация поддержала данный вариант количественного распределения иностранцев и российских футболистов в отечественных клубах.

«Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – «10+15» в заявке.

Вообще, мы за лимит в заявке», – сказал Прядкин.

Нынешний лимит предполагает присутствие на поле в составе одной команды одновременно не более шести футболистов не с российским паспортом.