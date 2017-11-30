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  • РФПЛ поддержала введение лимита на легионеров по схеме «10+15»

РФПЛ поддержала введение лимита на легионеров по схеме «10+15»

30 ноября 2017, 14:41
42

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил о готовности внедрения в чемпионате лимита на легионеров по схеме «10+15». Организация поддержала данный вариант количественного распределения иностранцев и российских футболистов в отечественных клубах.

«Мы дали свою позицию, а решение принимает исполком. Мы поддержали рабочую группу Гершковича – «10+15» в заявке.

Вообще, мы за лимит в заявке», – сказал Прядкин.

Нынешний лимит предполагает присутствие на поле в составе одной команды одновременно не более шести футболистов не с российским паспортом.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (42)
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Klodus
1512042723
А вы друзья, как ни садитесь - пока не будет лимита на обязательных 3-х молодых выпускников академии клуба - сборной ловить нечего.
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Joko21
1512044683
Вот как раз при этом лимите, мы все и увидим здоровую конкуренцию, а не паспорт гражданина РФ.
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ljrljr0505
1512045104
в лимите есть и плюсы и минусы. большой минус- это отсутствие россиян на поле, потому что богатый клуб лучше купит иностранца, чем будет вкладывать деньги и растить своего футболиста. Такое явление как кожаный мяч кануло в великому сожалению в лету. А оттуда выросли ярчайшие футболисты СССР а потом и России. Здесь огромное спасибо надо сказать Галицкому, который в Краснодаре основал футбольную академию и там растят РОССИЙСКИХ футболистов. а плюсы у этого решения как многие говорят это здоровая конкуренция, во что я мало верю. Но как говорится поживем-увидим...
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palik
1512045263
Давно пора! Конкуренции быть!
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x-x-x-x-x
1512045835
на первой стадии будут конечно играть леги.так как смогут привезти качественных игроков которым местные конкуренцию не составять. но на тренеровках молодежь с ними наберет мастерства и потихоньку начнут пробиваться в состав.чем дальше тем больше местных будут играть но пока не сразу. просто очень поздно пришли к этому хотя по мне её надо было полностью отменить да еще много лет назад
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x-x-x-x-x
1512046283
еще расширили бы лигу до 20 клубов.рост уровня лиги ускорился бы
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FanatSerj
1512047132
А что толку уж после ЧМ 2014 такую схему предлагали, только есть люди которым она невыгодна и скорее даже не по каким то футбольным соображениям, а исключительно по денежным. Каждый год об этом талдычат, а воз и ныне там.
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Matu
1512048374
Что то сомнительно, что Мудко и К поддержат такую идею... у них своё видение развития российского футбола, часто прямо противоположное здравому смыслу...
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p0ijnp4c9ikoa
1512051130
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Пестрый
1512054620
Вводить надо и со следующего сезона а то после ЧМ те клубы чьи игроки будут в сборной просядут по объективным причинам и на верх выползет какое нибудь бердыевско-ростовское днище) а это не есть гут!!
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