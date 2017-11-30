«Зенит»: «У Терентьева сломан нос, полиция устанавливает личности нападавших»

В пресс-службе «Зенита» дали комментарий относительно конфликта, в котором пострадал защитник Денис Терентьев.

«Здоровью Дениса Терентьева уже ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Ему диагнастирован перелом носа, в ближайшее время станут понятны сроки реабилитации.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личность нарушителя, инцидент квалифицируется как социально-бытовой конфликт», – рассказали в пресс-службе клуба.

Напомним, что в результате конфликта из-за парковочного места, возникшего 29 ноября во дворе одного из жилых комплексов Санкт-Петербурга, Терентьев был избит двумя неизвестными. Сам футболист ранее отказался комментировать подробности произошедшего.