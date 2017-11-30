Эмерсон не собирается переходить в «Ливерпуль»

Защитник «Ромы» Эмерсон продолжает восстанавливаться после травмы. Футболист заверил, что не собирается покидать Рим в ближайшее время.

«Я еще не готов на сто процентов, но уверенно работаю над этим. Интерес со стороны «Ливерпуля» и «Интера»? У меня есть действующий контракт с «Ромой».

Мне приятен такой интерес, но я хочу остаться в Риме. Меня здесь все устраивает», – сказал бразилец.

Напомним, что действующий контракт Эмерсона с клубом рассчитан до середины 2021 года.