Червиченко: «Если весной не увидим другой «Зенит», то Манчини надо просить пробовать себя в других клубах»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что «Зенит» не угадал с приглашением Роберто Манчини на пост главного тренера. По его мнению, итальянского специалиста стоит уволить, если весной петербургская команда не преобразится и не начнет демонстрировать футбол иного качества.

В матче 18-го тура РФПЛ сине-бело-голубые потерпели выездное поражение от «Спартака» со счетом 1:3.

«Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Ничего ему не может мешать. Игроков купили лучших: по составу «Зенит» укомплектован лучше «Спартака». Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках, в этом тоже преимущество. У Питера нет футболиста, который должен игру завязывать в центре поля. Нет Витселя или Халка, которые могут и ударить, и отдать. Предъявляют претензии нападающим Кокорину и Дзюбе. А что они должны делать, если им предлагается самим получать мяч в середине поля и что-то придумывать дальше? Естественно, их накрывают, бьют по ногам, а потом говорят, что нападающие не очень хороши. Если вратаря будут с пяти метров расстреливать каждые пять минут, он тоже будет не очень хорош.

Все говорит в пользу того, что с Манчини не угадали. Угадала сборная России, когда его не взяла и избавила нас от тоски, которую сейчас показывает «Зенит». И не угадали зенитовцы, потому что при наличии таких игроков не думаю, что этого они ждали. Если весной мы не увидим другой «Зенит», то Манчини точно надо просить пробовать себя в других клубах.

Борьба за чемпионство еще продолжается. Отрыв большой, но, зная способность «Локомотива» не становиться чемпионом при отрыве даже в 11 очков, еще не все закончено. Надо будет смотреть, какими команды выйдут в марте на поле. Сегодня судьи благоволят «Локомотиву», а вдруг в марте все перевернется, и они начнут более зорко смотреть и не станут ставить пенальти на 93-й минуте. По нынешним кондициям железнодорожники хороши, даже несмотря на судейство. Но опять же, «Локо» так хорош, потому что не так хороши остальные команды», – сказал Червиченко.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка и отставая от «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.