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  • Червиченко: «Если весной не увидим другой «Зенит», то Манчини надо просить пробовать себя в других клубах»

Червиченко: «Если весной не увидим другой «Зенит», то Манчини надо просить пробовать себя в других клубах»

28 ноября 2017, 17:23
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что «Зенит» не угадал с приглашением Роберто Манчини на пост главного тренера. По его мнению, итальянского специалиста стоит уволить, если весной петербургская команда не преобразится и не начнет демонстрировать футбол иного качества.

В матче 18-го тура РФПЛ сине-бело-голубые потерпели выездное поражение от «Спартака» со счетом 1:3.

«Не знаю, что Манчини мешает, он же не танцор. Ничего ему не может мешать. Игроков купили лучших: по составу «Зенит» укомплектован лучше «Спартака». Когда за тебя болеет целый город и просто носят на руках, в этом тоже преимущество. У Питера нет футболиста, который должен игру завязывать в центре поля. Нет Витселя или Халка, которые могут и ударить, и отдать. Предъявляют претензии нападающим Кокорину и Дзюбе. А что они должны делать, если им предлагается самим получать мяч в середине поля и что-то придумывать дальше? Естественно, их накрывают, бьют по ногам, а потом говорят, что нападающие не очень хороши. Если вратаря будут с пяти метров расстреливать каждые пять минут, он тоже будет не очень хорош.

Все говорит в пользу того, что с Манчини не угадали. Угадала сборная России, когда его не взяла и избавила нас от тоски, которую сейчас показывает «Зенит». И не угадали зенитовцы, потому что при наличии таких игроков не думаю, что этого они ждали. Если весной мы не увидим другой «Зенит», то Манчини точно надо просить пробовать себя в других клубах.

Борьба за чемпионство еще продолжается. Отрыв большой, но, зная способность «Локомотива» не становиться чемпионом при отрыве даже в 11 очков, еще не все закончено. Надо будет смотреть, какими команды выйдут в марте на поле. Сегодня судьи благоволят «Локомотиву», а вдруг в марте все перевернется, и они начнут более зорко смотреть и не станут ставить пенальти на 93-й минуте. По нынешним кондициям железнодорожники хороши, даже несмотря на судейство. Но опять же, «Локо» так хорош, потому что не так хороши остальные команды», – сказал Червиченко.

После 18-ти туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка и отставая от «Локомотива» на шесть баллов. «Спартак» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 31 очко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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Evgeniy32
1511879672
Да... Нахрена давать человеку работать, лучше же сразу уволить (как Луческу), взять нового Манчини и опять через год уволить!!!! Странно, почему Моуриньо не уволили после провального сезона?? А всё просто, команда перестраивается и человеку дают время, а у нас сразу УВОЛИТЬ!
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insider_retro
1511879898
Угадали, не угадали... Я думаю, питерские в своём департаменте сами разберутся... Ещё недавно, от экспертов и болельщиков, Каррера многое узнавал о себе и возглавляемой им команде...)) А Бердыев слушал, слушает и до конца сезона, наверное, будет слушать... Доля такая...
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acer2003
1511879977
В любом случае,это решать не Червиченко...
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dolf666
1511880378
......"Но опять же, «Локо» так хорош, потому что не так хороши остальные команды" как меня раздражает вот это! а когда Зенит в начальных турах лидировал, тоже все говорили что они на первом месте потому, что не так хороши соперники? помнится мне червиченко и арлов постоянно такую ахинею говорят когда лидирует НЕ зенит, а когда зенит лидирует то там всё по делу, на классе и бла-бла-бла
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SPACE TRUCKIN
1511880424
зенит на 2-м месте идёт так-то...Спартак на 4-м и в ум никому не приходило Карреру менять,даже после неудачного начала в ЧР... а провалы у всех бывают- питерцы то на руках готовы его были носить - сейчас мешают с грязью...
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APchelov
1511884477
Сколько воплей по поводу победы! Радуются. Говном поливают. В очередной раз убеждаюсь, раз у спартака такие болельщики, то спартак - это команда ублюдков и шпаны.
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maxon1256
1511887842
да Манчини самый переоцененный тренер в мире, это как Карпин. только итальянец
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Обер-КанцлерЪ
1511889937
Не нужно ждать весны! кончини - вали на все четыре стороны и забери с собой любимых игроков Дзюбу и Ерохина, которых ты выпускаешь почти в каждом матче!
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VIKZH
1511891455
От куда ты вещаешь, восставший иззада. Великий специалист возвращайся в Спартак вгони его вновь в навоз
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мы_не_рабы
1511895402
А какова концовка от "обиженного": "Но опять же, «Локо» так хорош, потому что не так хороши остальные команды», – сказал Червиченко. В прошлом сезоне говорил так о Спартаке. Ничего нового. Болтун, одним словом.
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