Шавло: «В начале чемпионата все повесили на «Зенит» золотые медали. Где он сейчас?»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в поединке 18-го тура РФПЛ, а также отметил, что к концу первого круга определились пять команд, которые поведут борьбу за чемпионство.

«Во вчерашней игре «Спартак» – «Зенит» нашла коса на камень: «Спартак» жаждал взять реванш. Очень много болельщиков пришло его поддержать – полный стадион собрался. Была очень сильная аура. У «Зенита» тоже были моменты забить, но «Спартак» оказался сильнее и удачливее. Вчера было много провокаций со стороны зенитовцев. Это некрасиво и не вызывает уважения к игрокам страны, в которой мы привыкли видеть футболистов экстра-класса.

Манчини нужно разобраться с составом и по отдельным игрокам, наладить взаимодействие с российскими футболистами. Видно, что он начинает кроить состав «Зенита». Видимо, передернул их в игре с «Вардаром», поэтому те не вошли в нужную форму перед дерби. Игра у зенитовцев налажена, команда строится. Они только не могут забить – вот главная проблема, над которой надо работать.

Пятерка команд, которые будут бороться за чемпионство, определилась, а остальные пусть подтягиваются. Борьба за первое место еще будет. В начале чемпионата, когда у «Зенита» был отрыв в 10 очков, все повесили на него золотые медали. Где «Зенит» сейчас? Уже рядом все остальные. «Локомотиву» удалось оторваться, железнодорожники играют стабильно. Каких-то сверхигроков у них нет, но командная игра хорошо настроена. Они заслуженно идут на верхней строчке. Да и где-то удача на их стороне.

10 заключительных туров будут решать судьбу чемпионства. Естественно, мне бы хотелось, чтобы «Спартак» стал первым. Все команды будут участвовать в весенней части еврокубков, а спартаковцы еще и в Кубке России. Поэтому тот, кто лучше подготовится к весенней стадии, тот и победит», – сказал Шавло.

После 18-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Далее следуют «Зенит» (33), ЦСКА (32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30).