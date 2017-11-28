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  • Шавло: «В начале чемпионата все повесили на «Зенит» золотые медали. Где он сейчас?»

Шавло: «В начале чемпионата все повесили на «Зенит» золотые медали. Где он сейчас?»

28 ноября 2017, 15:14
29

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в поединке 18-го тура РФПЛ, а также отметил, что к концу первого круга определились пять команд, которые поведут борьбу за чемпионство.

«Во вчерашней игре «Спартак» – «Зенит» нашла коса на камень: «Спартак» жаждал взять реванш. Очень много болельщиков пришло его поддержать – полный стадион собрался. Была очень сильная аура. У «Зенита» тоже были моменты забить, но «Спартак» оказался сильнее и удачливее. Вчера было много провокаций со стороны зенитовцев. Это некрасиво и не вызывает уважения к игрокам страны, в которой мы привыкли видеть футболистов экстра-класса.

Манчини нужно разобраться с составом и по отдельным игрокам, наладить взаимодействие с российскими футболистами. Видно, что он начинает кроить состав «Зенита». Видимо, передернул их в игре с «Вардаром», поэтому те не вошли в нужную форму перед дерби. Игра у зенитовцев налажена, команда строится. Они только не могут забить – вот главная проблема, над которой надо работать.

Пятерка команд, которые будут бороться за чемпионство, определилась, а остальные пусть подтягиваются. Борьба за первое место еще будет. В начале чемпионата, когда у «Зенита» был отрыв в 10 очков, все повесили на него золотые медали. Где «Зенит» сейчас? Уже рядом все остальные. «Локомотиву» удалось оторваться, железнодорожники играют стабильно. Каких-то сверхигроков у них нет, но командная игра хорошо настроена. Они заслуженно идут на верхней строчке. Да и где-то удача на их стороне.

10 заключительных туров будут решать судьбу чемпионства. Естественно, мне бы хотелось, чтобы «Спартак» стал первым. Все команды будут участвовать в весенней части еврокубков, а спартаковцы еще и в Кубке России. Поэтому тот, кто лучше подготовится к весенней стадии, тот и победит», – сказал Шавло.

После 18-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков. Далее следуют «Зенит» (33), ЦСКА (32), «Спартак» (31) и «Краснодар» (30).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (29)
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insider_retro
1511872271
Правильно, равноудалённо для всех сказал!.. Может наши гранды наконец-то начнут играть со всеми соперниками... А то смотришь наши "классико", "дерби" и т.п. статусные и традиционные матчи - так коса на камень, пламень и всё такое!!!! А как с середнячком матч, так начинается ленивая возня с шапкозакидательством!!..
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bset
1511872347
Зенит далеко в ж... на втором месте. Любят говорить о проблемах, когда команда идет на втором месте. Насколько я разбираюсь в футболе, со второго места в ФНЛ не вылетают, так что все нормально. На то и чемпионат существует, что у каждой команды есть 30 игр. Ты можешь выиграть всех конкурентов, но чемпионат не выиграть. А можешь всем проиграть, но за счет побед против второй половины таблицы взять первое место. Есть у нас 30-й тур в мае. После него и посмотрим, кто на каком месте закончит. А пока это все пустые разговоры.
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ufos73
1511872552
Бомжи любят "помечтать", а потом отмазываться, седня все бывшие и нынешнее в один голос говорят, что победа случайная, что Спартаку повезло... ))) Ну тешьти себя и продолжайте считать самыми самыми )))
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a-rakhmatov
1511873600
Известная русская пословица гласит "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь", а Зеня слишком рано начала "почивать на лаврах" .....за золотом гонятся еще три московские команды и Быки, все будет ясно весной ))
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Диктор
1511874176
Хотелось бы послушать комментарий Фурсенко по этому поводу
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Чикомас
1511877859
А ..будем посмотреть.. Чего сейчас то х--ми мерятся ? НИЧЕГО еще не известно. Этим и интересен наш чемп. в этом сезоне. Всем удачи и выдержки. Игрокам-без травм..
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Evgeniy32
1511879501
Вокруг столько экспертов......
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Glebaj
1511883366
На 2 месте.
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"supermax"
1511885123
Обычное здравое вью как-то уж слишком сильно расстроило болел питерского кружка ананистов...срочно вызываем гену орлова...гена жги
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smersh45
1511887506
2-е не 14-е место , ещё 10 игр впереди , кто-то пойдёт на спад , а кто-то на подъём .Всё увидим весной
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