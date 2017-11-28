Кокорин списал победу «Спартака» на везение

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что «Спартак» переиграл его команду в прошедшем центральном матче 18-о тура РФПЛ за счет быстрых забитых мячей и благодаря индивидуальным действиям.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Важный эпизод в концовке матча — удаление спартаковца Фернандо. Он действительно заслуживал красной карточки?

— В том моменте кто-то из наших игроков успел прокинуть мяч, а Фернандо ударил его ногой. Разумеется, это фол на желтую карточку, а она была второй у спартаковца. Так что удаление Фернандо было правильным.

— За счет чего «Спартак» сегодня переиграл «Зенит»?

— За счет быстрых забитых мячей благодаря индивидуальным действиям. А в целом игра была хорошая, и победа досталась тому, кто раньше смог забить. «Спартаку» больше повезло, поэтому он и выиграл.

— «Спартак» начала чемпионата, который «Зенит» громил 5:1, и «Спартак» нынешний — это две разные команды?

— Естественно, дома все по-другому играют. К тому же спартаковцы хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, что им и удалось.

— После поражения от «Спартака» питерцы отпустили лидера чемпионата «Локомотив» в отрыв на шесть очков. Насколько критично это отставание?

— Конечно, критично: шесть очков, нужно догонять... Что тут еще можно сказать? (Усмехается)

— Один из зенитовских аргентинцев — Себастьян Дриусси — признался, что если завоюет чемпионский титул в России, купит себе Lamborghini. А вы что можете пообещать в случае победы в чемпионате?

— Ничего. Думаю, все это шутки какие-то (улыбается). Нам предстоит много работы, тут не до разговоров.