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Кокорин списал победу «Спартака» на везение

28 ноября 2017, 08:52
28

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин считает, что «Спартак» переиграл его команду в прошедшем центральном матче 18-о тура РФПЛ за счет быстрых забитых мячей и благодаря индивидуальным действиям.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

— Важный эпизод в концовке матча — удаление спартаковца Фернандо. Он действительно заслуживал красной карточки?

— В том моменте кто-то из наших игроков успел прокинуть мяч, а Фернандо ударил его ногой. Разумеется, это фол на желтую карточку, а она была второй у спартаковца. Так что удаление Фернандо было правильным.

— За счет чего «Спартак» сегодня переиграл «Зенит»?

— За счет быстрых забитых мячей благодаря индивидуальным действиям. А в целом игра была хорошая, и победа досталась тому, кто раньше смог забить. «Спартаку» больше повезло, поэтому он и выиграл.

— «Спартак» начала чемпионата, который «Зенит» громил 5:1, и «Спартак» нынешний — это две разные команды?

— Естественно, дома все по-другому играют. К тому же спартаковцы хотели реабилитироваться перед своими болельщиками, что им и удалось.

— После поражения от «Спартака» питерцы отпустили лидера чемпионата «Локомотив» в отрыв на шесть очков. Насколько критично это отставание?

— Конечно, критично: шесть очков, нужно догонять... Что тут еще можно сказать? (Усмехается)

— Один из зенитовских аргентинцев — Себастьян Дриусси — признался, что если завоюет чемпионский титул в России, купит себе Lamborghini. А вы что можете пообещать в случае победы в чемпионате?

— Ничего. Думаю, все это шутки какие-то (улыбается). Нам предстоит много работы, тут не до разговоров.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кокорин Александр Фернандо Дриусси Себастьян
Комментарии (28)
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oyabun
1511848742
Удара ногой во втором эпизоде со стороны Фернандо не было, Кокоша. Он махнул мимо. В результате получился игровой стык. Да, жесткий, но неумышленный. Преднамеренной грубости не было. Вторая желтая и последующая красная - это явное желание со стороны Мешкова помочь Зениту отыграться. Ничего удивительного. В духе работы питерцев с судьями.
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zabvo9406
1511848877
Кокоша, а ты не знал, что везет СИЛЬНЕЙШИМ?! и Фернандо не ногой попал вашему аргентинскому клоуну, а отмахнулся рукой и то по касательной, хотя карточку получил заслуженно!!! А вообще после вчерашнего матча и клоунады ваших южноамеров Зянит еще больше упал в моих глазах!!!!
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zabvo9406
1511849239
Мешков отсудил отлично, за исключением эпизода когда в конце 1 тайма не давали разыграть штрафной, там однозначно желтая должна была быть игрокам Зянита
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SPACE TRUCKIN
1511851497
дриусси пусть на метро поездит - полгода поиграл и ламборджини ему...ппц...(
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Спартач_навсегда
1511852007
Везет сильнейшим так-то...
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Чикомас
1511853075
Мясных не люблю, потому что конь. Но вчера у вас был повод гордиться командой. Бойцы!! Поздравляю.
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SeniorMoroz91
1511853459
Золото в Москве будет...надеюсь как и все остальные медали...неохото чтоб денежные мешок выигрывал что то
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ramos6548
1511857618
опять типичные питерцы, вместо того чтобы признать что проиграли по делу, ибо нормальных моментов то создали мало. Точнее не реализовали свои. А Спартак свои забил. и не важно быстрые это голы или медленные. Гол есть гол.
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OfaZavr
1511862776
везет сильнейшим а слабейшие только отговорки находят.
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VVM1964
1511863626
НА ВЕЗЕНИЕ ЗАПИШИТЕ СЕБЕ ПОБЕДУ В ПЕРВОМ КРУГЕ : ЧЕТЫРЕ МОМЕНТА - ПЯТЬ ГОЛОВ , А ЗДЕСЬ ЧИСТО ТРУДОВАЯ , ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА .
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