Червиченко: «Возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (3:1).

«Основной итог встречи, как мне кажется, стремительно падающие акции Манчини. «Зенит» при нем очень ярко начал, но, вероятно, не на его багаже. Сейчас команде, учитывая огромную работу на трансферном рынке, нужно доказывать, что она идет вверх, а получается, что питерцы регулярно идут вниз.

Напрашивается вывод, что, возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он ее в свое время не возглавил.

Проблема «Зенита» мне видится в отсутствии рисунка игры. Нет слаженности, нет комбинаций, как, например, у «Спартака» в эпизоде с голом Луиcа Адриано. Передача, навес, какая-то борьба... не понимаю, во что нынешний «Зенит» играет.

Ну и, проблемы в обороне, хотя они есть у обеих команд, просто «Спартаку» сегодня больше повезло, особенно когда Кокорин в конце первого тайма попал в штангу, этот эпизод вообще в другую сторону мог игру перевернуть», – сказал Червиченко.

До начала работы с «Зенитом» Манчини тренировал «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

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