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  • Червиченко: «Возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов»

Червиченко: «Возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов»

28 ноября 2017, 01:54
17

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом» (3:1).

«Основной итог встречи, как мне кажется, стремительно падающие акции Манчини. «Зенит» при нем очень ярко начал, но, вероятно, не на его багаже. Сейчас команде, учитывая огромную работу на трансферном рынке, нужно доказывать, что она идет вверх, а получается, что питерцы регулярно идут вниз.

Напрашивается вывод, что, возможно, Манчини по делу выставляли из предыдущих клубов. Наверное, нашу сборную пронесло, что он ее в свое время не возглавил.

Проблема «Зенита» мне видится в отсутствии рисунка игры. Нет слаженности, нет комбинаций, как, например, у «Спартака» в эпизоде с голом Луиcа Адриано. Передача, навес, какая-то борьба... не понимаю, во что нынешний «Зенит» играет.

Ну и, проблемы в обороне, хотя они есть у обеих команд, просто «Спартаку» сегодня больше повезло, особенно когда Кокорин в конце первого тайма попал в штангу, этот эпизод вообще в другую сторону мог игру перевернуть», – сказал Червиченко.

До начала работы с «Зенитом» Манчини тренировал «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

Ранее бывший защитник сине-бело-голубых Владислав Радимов сказал, что после результата на «Открытие Арене» чемпионат России стал интереснее.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (17)
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InterMilLano1908
1511831263
«Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити» по делу!!! А так ,если посмотреть, Манчини то тренеришка (в Сити с тем составом в ЛЧ ничего не показал.С Турками играл ни о чем имея лучший состав в чемпионате, Интер тут лучше промолчать в Интере с 04-08 года только помнится матч 4-3 с Ромой , когда с 0-3 отыгрались... ИТОГ: Лацио - Порту 1-4 (Кубок УЕФА 1/2), Ман Сити 2011/12 и 2012/13 не вышел даже из групп (в ман сити он сыграл только 2 ЛЧ), а вот Турок до 1/4 ЛЧ где проиграли Реалу, Интер .2015 Сассуоло 3 : 1 Интер , .2016 Сассуоло 3 : 1 Интер, 2016 Милан 3 : 0 Интер, 2015 Интер 1 : 4 Фиорентина. Ну и Зенит : Спартак 0-3, Локомотив 0-3.
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a-rakhmatov
1511832475
Похоже Манчини ожидает такой же конец, как и у Луческу.
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КЭТиК
1511843077
Похоже из Зенита его тоже скорор выпрут.
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Татарин за ЦСКА
1511850479
Из Зенита тоже к херам собачим его
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alexivanof197
1511851542
везде где он работал были большие покупки в первый сезон,игры то у команд толком не было,играли за счёт индивидуального мастерства,поэтому на следующие сезоны шли провалы...
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gari69
1511853350
Папа Манчини ведёт за руку Дзюбу- пойдём от сюда моя деревяшечка
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momwig_
1511860556
Жир опять поднялся Червю в моск... на каком багаже? У них состав почти весь поменялся. Просто арги ещё не заскучавшие в России, приехавшие на неожиданно большие деньги на радостях пофеерили, Кокорину вдруг переть стало. А теперь всё приходит в норму - аргов засасывает рутина (а ещё тут холодно), Кокорин - всё больше становится самим собой. Ну и Манчини всё больше вживается в роль Плаческу... хотя по-честному, до Цыгана ему не допрыгнуть, вот там были слезы так слезы. Дайте Роберто поработать!!! )))
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OfaZavr
1511861051
на словах распиарили его а на деле он ноль, о чем и говорят игроки работавшие с ним в прошлых командах.
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lexa2154
1511862516
Ни чего страшного, чемп еще не закончен, по встречам 1:1 все покажет весна, ЗЕНЯ ЧЕМПИОН!
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СуперДизель
1511883101
Эка все набросились на Зенит, ату его ату> вот еще Панова забыли в эксперты позвать и папочку из сериала Кухня. Победили - радуйтесь а паровоз вперед летит
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