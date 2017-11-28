Радимов: «После поражения «Зенита» чемпионат стал интереснее всем болельщикам»

Бывший защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о ситуации в чемпионате России после победы «Спартака» над петербургским клубом (3:1) в матче 18-го тура.

«Почему у «Зенита» сегодня не получилось победить? Матч на матч не приходится. Игра была очень хорошей, интересной для всех. Футбол тем и привлекателен, что результат непредсказуем. Изначально победителя предугадать было очень сложно.

Думаю, где-то между ничьей и победой «Спартака» матч должен был закончиться. Но двигаемся дальше, чемпионат стал интереснее всем болельщикам», — сказал 42-летний Радимов.

21-го ноября Радимов сказал, что матч против «Зенита» станет для красно-белых игрой сезона.

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