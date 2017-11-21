Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов: «Матч со «Спартаком» будет для «Зенита» игрой сезона»

Радимов: «Матч со «Спартаком» будет для «Зенита» игрой сезона»

21 ноября 2017, 01:57
12

Экс-защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба со «Спартаком» в рамках 18-го тура РФПЛ.

«Кокорин доказал свой уровень в матче с «Тосно» (5:0 в 17-м туре – прим. «Бомбардира»), и я очень рад за Дзюбу, который наконец забил. После долгожданного гола футболиста иногда прорывает. Если так, то игра «Зенита» порадовала. Приятно, что после матчей сборной команда выглядела хорошо. Это именно то, что надо, особенно в преддверии, наверное, матча сезона — со «Спартаком».

Поединок с «Тосно» не мог не вселить оптимизма, потому что напряжение витало в воздухе и терять очки нельзя было никак. Но мы должны понимать, что следующий соперник у нас — «Спартак». Сейчас красно-белые в очень хорошем состоянии, и болельщиков ждет очень интересный матч в Москве. «Спартак» очень хорошо играет в атаку, и «Зенит» в матче с «Тосно» тоже показал, что умеет забивать голы в немалом количестве», — сказал 41-летний Радимов.

Команды встретятся 27-го ноября на «Открытие Арене».

Радимов выступал за сине-бело-голубых с 2003 по 2008 год. В составе команды чемпионат России, Кубок и Суперкубок РФПЛ, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Радимов Владислав
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1511219731
Штук пять им отгрузить, как в Питере.
Ответить
gor77
1511231092
Бомбардир - всё-таки найдите грамотного редактора.(((((((( Радимов выступал за сине-бело-голубых с 2003 по 2008 год. В составе команды..... ???????...... чемпионат России, Кубок и Суперкубок РФПЛ, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Ответить
Диктор
1511236045
Готовтесь просрать игру сезона
Ответить
Mahone
1511237976
ты прав,но победа будет наша,на данный момент мы сильнее и лучше,согласитесь? Но это игра и все может быть,удачи СПАРТАК!!!!!!!
Ответить
oyabun
1511240112
В конце концов, это дело чести, отыграться за позорное поражение в Питере. Победы Спартаку!!
Ответить
nik55
1511243833
Радимов --- Миллера скоро выкинут и где будет Бзенит
Ответить
baden69
1511244087
Дзюба любит забивать Спартаку, так что может его и прорвет. А вообще, хорошей игры двум командам в сильнейших составах, а победит пусть сильнейший на данный момент.
Ответить
OfaZavr
1511251486
прям носятся со своим Зеней как будто только для них это игра сезона, для нас она не меньше значит.
Ответить
filosof sparty
1511253289
Знаю, что сейчас нарвусь на критику, но... Ребят вот вы сами подумайте, для одних игра с нами это Матч сезона, для других Дерби всея Руси, для третьих Эль Классико, и тд и тп, но кто-то упорно продолжает тупой движ типо именно они самый популярный клуб РФ)))). Может будете честнее и перестанете маятся хернёй!????
Ответить
ribavadim
1511255367
У Зенита -одна, у Спартака минимум-две.
Ответить
Главные новости
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
1
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Все новости
Все новости
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
3
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
3
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
Вчера, 18:22
7
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
Вчера, 18:15
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+