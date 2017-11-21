Радимов: «Матч со «Спартаком» будет для «Зенита» игрой сезона»

Экс-защитник «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от встречи петербургского клуба со «Спартаком» в рамках 18-го тура РФПЛ.

«Кокорин доказал свой уровень в матче с «Тосно» (5:0 в 17-м туре – прим. «Бомбардира»), и я очень рад за Дзюбу, который наконец забил. После долгожданного гола футболиста иногда прорывает. Если так, то игра «Зенита» порадовала. Приятно, что после матчей сборной команда выглядела хорошо. Это именно то, что надо, особенно в преддверии, наверное, матча сезона — со «Спартаком».



Поединок с «Тосно» не мог не вселить оптимизма, потому что напряжение витало в воздухе и терять очки нельзя было никак. Но мы должны понимать, что следующий соперник у нас — «Спартак». Сейчас красно-белые в очень хорошем состоянии, и болельщиков ждет очень интересный матч в Москве. «Спартак» очень хорошо играет в атаку, и «Зенит» в матче с «Тосно» тоже показал, что умеет забивать голы в немалом количестве», — сказал 41-летний Радимов.

Команды встретятся 27-го ноября на «Открытие Арене».

Радимов выступал за сине-бело-голубых с 2003 по 2008 год. В составе команды чемпионат России, Кубок и Суперкубок РФПЛ, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.