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  • Манчини: «Судейством доволен, но Глушакова можно было удалить»

Манчини: «Судейством доволен, но Глушакова можно было удалить»

27 ноября 2017, 22:18
45

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по судейству в проигранном матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Считаю, судейство было на довольно высоком уровне, я доволен. В одном моменте можно было дать прямую красную Денису Глушакову.

Красная Фернандо? Все справедливо. Есть вопросы к распределению добавленного времени», – считает итальянец.

После матча Манчини сказал, что его команда доминировала над соперником.

Ранее работу судьи Виталия Мешкова раскритиковал экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто
Комментарии (45)
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Filllllll
1511810504
Блин, судью оплатили, а он только одного удалил. Надо было человек 6 удалять. Денег хватало.
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slavа0508
1511810547
Ну точно начинает идти по стопам Луческу
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oyabun
1511810551
Конечно уважаемый Роберт, но для надежности надо было не только Глушакова удалить, а еще пару защитников Спартака. Вот тогда бы Зенит точно "заслуженно" выиграл.
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MDAR
1511810786
Удалять надо тебя и твоих аргентинских симулянтов и подлых людишек.
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Тraumtanzеr
1511811234
Вагабонди в своем репертуаре)))Симулянты ху*вы))Чуть что, так сразу за личико свое нежное хватаются и падают, будто из дробаша яйца отстрелили, стыдоба.
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Вомбат
1511811371
Нехорошо, синьор Манчини. Судейство было отличным, а вот если бы Глушакова удалили, можно было бы говорить о подсуживании. Кроме того, ваш день рождения это не спасло бы - Зениту не суждено было сегодня даже сыграть вничью. 85 миллионов евро на посредственных легионеров и никаких игровых идей от иностранного тренера - такой Зенит везения не заслужил. Спартак должен обойти Зенит в чемпионской гонке.
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Asbjorn
1511811596
Пожелания манчини неисполнены,там когда комбаров травмировался,тоже можно было желтую показывать за локоть,хоть и в шею попал он,синдром луческу преследует зенит
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Полная Канистра
1511811689
там парадаске надо 10 красных всучить
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Alexs1997
1511812856
Господи какая же баба этот манчини, проиграл, признай поражение будь мужиком, судья и так подсуживал в вашу сторону, противно читать.
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kanav67
1511813859
А мне кажется, что всю аргентинскую банду надо было удалять: за хамство, грубость и симуляцию.
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