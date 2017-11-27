Манчини: «Судейством доволен, но Глушакова можно было удалить»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по судейству в проигранном матче 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:3).

«Считаю, судейство было на довольно высоком уровне, я доволен. В одном моменте можно было дать прямую красную Денису Глушакову.

Красная Фернандо? Все справедливо. Есть вопросы к распределению добавленного времени», – считает итальянец.

После матча Манчини сказал, что его команда доминировала над соперником.

Ранее работу судьи Виталия Мешкова раскритиковал экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко.

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