Манчини: «Победа «Спартака» несправедлива»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог поражению от «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России.
Во всех матчах мы доминировали, как и сегодня. Он должен был завершиться с другим счетом, мы должны были забивать. Будем работать над этим.
Ригони вышел, чтобы больше атаковать. Могу сказать, что результат несправедлив. Это бывает в футболе», – сказал итальянец.
По итогам встречи на «Открытие Арене» петербургский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.
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Источник: «Матч ТВ»