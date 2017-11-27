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Манчини: «Победа «Спартака» несправедлива»

27 ноября 2017, 21:36
64

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог поражению от «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России.

Во всех матчах мы доминировали, как и сегодня. Он должен был завершиться с другим счетом, мы должны были забивать. Будем работать над этим.

Ригони вышел, чтобы больше атаковать. Могу сказать, что результат несправедлив. Это бывает в футболе», – сказал итальянец.

По итогам встречи на «Открытие Арене» петербургский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто
Комментарии (64)
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Диктор
1511807897
Я тоже так думаю.Чего это забили всего три гола-маловато.
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slavа0508
1511808382
Медленно Манчини превращается в Луческо
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Каратель помойников
1511808680
очередной тренер-нытик зины,не умеющий достойно проигрывать
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Полная Канистра
1511808978
чему ты их учишь симулянством на получи за это оплеуху тебе подарок на днюху ПОЗОРНИКИ ФУ
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insider_retro
1511809204
Тренера с Днём рождения! Зенит рубился, но Спартак был убедительней! Спартак топил жаром, а Зенит рационально давил! А справедливость в футболе - штука не постоянная!!..))
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oyabun
1511809302
Как это жалко, слышать такие слова от тренера мирового уровня, ну по крайней мере распиаренного до мирового уровня.
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1bear
1511809647
...а Дзюба вышел,чтобы все обосрать...
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Eddyson
1511810450
Страшно представить, что ему приготовил Вася Уткин на день рождения после такого матча.
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Filllllll
1511810792
Блин, что-бы ни было, но удивляюсь, вот два итальянца, но Карера мужик и никогда не ноет, а этот вроде и топ тренер, и соотечественник Массимо, а нытик как и его предшественник
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Сармат Ростов
1511811617
Два итальянца с разными фамилиями: Манчини - от слова "мани", Каррера- от "карьера"))) Тем и отличаются)))
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