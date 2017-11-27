Манчини: «Победа «Спартака» несправедлива»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итог поражению от «Спартака» в матче 18-го тура чемпионата России.

Во всех матчах мы доминировали, как и сегодня. Он должен был завершиться с другим счетом, мы должны были забивать. Будем работать над этим.

Ригони вышел, чтобы больше атаковать. Могу сказать, что результат несправедлив. Это бывает в футболе», – сказал итальянец.

По итогам встречи на «Открытие Арене» петербургский клуб сохранил второе место в турнирной таблице.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было