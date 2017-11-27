Манчини: «На матч со «Спартаком» у нас обыкновенный состав»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал интервью перед матчем со «Спартаком» в 18-м туре РФПЛ.

«У нас сегодня обыкновенный состав. Жирков – универсал, и для него позиция на фланге атаки хорошо знакома. Он одинаково хорош в обеих ролях. Ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со «Спартаком» нет.



Не думаю, что у нас какие-то проблемы со свежестью игроков, пусть мы и провели недавно матч. Я изменил состав по сравнению с игрой против «Вардара» (2:1 в 5-м туре групповой стадии ЛЕ – прим. «Бомбардира»). Не могу сказать, что кто-то из ребят чувствует себя недостаточно свежим», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

Сегодня Манчини исполнилось 53 года. Тренер «Спартака» Массимо Каррера пообещал испортить ему праздник.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Открытие Арене».