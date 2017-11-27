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Каррера: «Надеюсь испортить Манчини день рождения»

27 ноября 2017, 19:25
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился настроем на матч против «Зенита» в 18-м туре чемпионата России.

«Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к «Зениту». Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.

Еще не поздравлял Манчини с днем рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

Сегодня Манчини исполнилось 53 года.

Встреча на «Открытие Арене» начнется через пять минут. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (21)
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3a zenit
1511800225
всё для срача,налетай,хавай свежую вонючку!
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a-rakhmatov
1511803755
Дерби двух итальянцев в России )))
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Диктор
1511807326
И испортил.
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Max Bobr
1511807768
Удалось на все 100%.А Манчини еще оказывается и трус, не способный признать поражение.
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VVM1964
1511808246
СПАСИБО ЗА " ПОДАРОК " .
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NapaS
1511808319
Каррера красавчик просто!
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Полная Канистра
1511810334
подарок на славу удался сегодня пирожки с капустой с чаем
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Seraffim
1511811853
Вроде бы два итальянца, а какие они разные. Один вызывает уважение, а второй ... вызывал раньше, пока не узнали его поближе.
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DENIS20161993
1511815761
Молодец тренер "Спартака" захотел испортить тренеру "Зенита" День Рождения взял сплотил команду,выиграл матч и испортил праздник!
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Garrincha58
1511816674
да Манчини по хрену и на Зенит и на Карреру он здесь срубить бабла да и многие в Зените тоже по такому же поводу вы думаете Кокорин или аргентинцы будут жопу рвать и пыжиться изо всех сил чтобы выиграть да оно им надо, а господину Фурсенко больше веры нет и никогда не будет зачем трепаться языком и стучать себя в грудь что Зенит станет чемпионом, а чемпионом становится команды ее в Зените нет
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