Каррера: «Надеюсь испортить Манчини день рождения»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился настроем на матч против «Зенита» в 18-м туре чемпионата России.

«Конечно, для нас это очень важный матч. Мы можем немного приблизиться к «Зениту». Встречаемся с отличной командой. Безусловно, игра будет сложной.



Еще не поздравлял Манчини с днем рождения. Пока не видел его, но надеюсь испортить ему праздник», — сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

Сегодня Манчини исполнилось 53 года.

Встреча на «Открытие Арене» начнется через пять минут. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.